多倫多僑界支持台灣入聯合國 8/18舉辦健走活動

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（中央社記者胡玉立多倫多16日專電）第79屆聯合國大會9月10日將在紐約開議，多倫多僑界延續多年傳統，開議前將舉辦多場活動聲援台灣加入聯合國；18日將舉辦「與台灣同行」健走活動，呼籲加拿大各界採取行動，支持台灣參與聯合國及其周邊國際組織。

今年多倫多僑界支持台灣參與聯合國健走活動，由世界華人工商婦女企管協會多倫多分會主辦，號召僑民18日上午10時齊聚多倫多Earl Bales公園，進行「UN for Taiwan, Walk for Taiwan」健走活動。

這項活動受到多倫多地方媒體關注；其中，多倫多105.9 The Region廣播電台15日及16日接連播出駐多倫多辦事處長陳錦玲專訪，與新聞節目主持人柏金斯（Glynn Perkins）談論台灣當前處境和18日的健走活動，並邀請民眾共同支持這項活動。

陳錦玲受訪時表示，台灣一直是國際上良善的力量，更在全球供應鏈扮演關鍵角色，近年世界面臨許多挑戰，獨裁專制擴張主義，對各國造成嚴重人道及經濟危機，更威脅到目前基於法規的國際秩序。

她強調，台灣加入聯合國，可以為世界民主和平做出良善貢獻。

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柏金斯則在報導中表示，大多倫多地區台灣僑界積極呼籲各界支持台灣加入聯合國，邀請民眾共同參加18日「與台灣同行」的健走活動。目前已有越來越多民主國家在國際上支持台灣的國際參與，其中包括加拿大在內。

柏金斯報導還指出，中華人民共和國持續施壓國際組織，利用1971年通過的聯大第2758號決議案阻撓台灣參與聯合國及周邊組織，但該決議從未授權中國在聯合國代表台灣。（編輯：高照芬）1130817