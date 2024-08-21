韓國瑜接見安得烈慈善協會 感謝幫助弱勢族群

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（中央社記者林敬殷台北21日電）立法院長韓國瑜今天表示，他感嘆很多人都以為政治人物有多了不起，如果一個國家只看政治人物的表演，就以為國家強大，那是太可怕。他認為，基層老百姓健健康康，社會安居樂業，有快樂成長的下一代，360行都興旺，這個國家才會強大，這個社會才會健康。

韓國瑜上午在立法院接見社團法人中華安得烈慈善協會，對於民進黨立委林宜瑾國會辦公室遭搜索一事，韓國瑜會前受訪時表示，有收到通知，院本部有發聲明。至於是否為被提案罷免的基隆市長謝國樑站台一事，韓國瑜連說幾句「謝謝」，婉拒回應。

韓國瑜致詞時指出，中華安得烈慈善協會設立的宗旨、目標，以及這幾年所做的善行義舉，尤其是協會用食物銀行計畫，幫助弱勢族群，讓他非常感動。

韓國瑜提到，以前他當高雄市長時，有教育局長向他報告，很多小孩子很怕放寒暑假，也很怕週六與週日。一問才知道，小孩子擔心沒有營養午餐可以吃，有的居然營養午餐只敢吃一半，還把一半帶回家。

韓國瑜透露，偏鄉地區的小朋友，家庭環境不好，繳不起營養午餐的錢，學校當然要照顧他們，另一半家庭環境還可以，有繳營養午餐的錢。吃飯時發生不可思議的畫面，繳錢的同學坐一區，沒繳錢的心理有壓力，眼睛不敢看那些繳過錢的，就分成另一邊，不知不覺，班上就變成2到3個不同群體，沒有錢繳的，心裡就越來越自卑，他聽了心裡非常難過。

韓國瑜談及，有一口飯吃，有一本書讀，有一個快樂的童年，是每一個孩子都應該有的，能夠把愛心、物資及有限的資源，付諸於行動，是非常了不起的。

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韓國瑜強調，很多人都認為政治人物多了不起，每次看到這個都覺得有點感嘆，一個國家只看政治人物的表演，就以為國家強大，那是太可怕。他認為，基層老百姓健健康康，社會安居樂業，有快樂成長的下一代，360行都興旺，這個國家才會強大，這個社會才會健康。

韓國瑜說明，政府的力量有不夠的地方，就靠協會來補充，幫助社會沒有注意到的死角，涵蓋不夠的地方，他期許協會未來持續發光發熱。（編輯：張若瑤）1130821