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罷免金門議長案 內政部：如符規定最遲9/16前須投票

2024/8/22 10:38
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（中央社記者陳俊華台北22日電）金門縣議員提案罷免議長洪允典，內政部今天表示，昨天已經收到9名議員的罷免提案書，將依法檢視提案是否合法，如符合規定，最遲須在9月16日前召集全體議員，進行罷免投票。

媒體日前報導，2022年底議會改選之後，洪允典角逐議長，與對手周子傑戰成9票比9票平手，後來靠抽籤才勝出。因縣議員楊育菡涉幽靈人口案被判當選無效、遞補的縣議員吳佩雯非屬議長派。如今議長派勢力趨弱，非議長派開始串聯，醞釀要罷免洪允典。

內政部透過新聞稿表示，依地方制度法第44條、第46條及地方立法機關組織準則第19條規定，縣市議會議員罷免議長，應有總額1/3以上議員簽署，備具正、副本向內政部提出，內政部收案後將在7日內將罷免案送縣市議會轉被罷免人答辯，並在25日內召集罷免投票會議。

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內政部指出，議長罷免案採記名投票，且須議員總額過半數出席，出席總數2/3同意為通過。議長罷免案如通過，議會應將議長出缺報內政部備查，並在備查30日內補選；如罷免案被否決，在本屆議長任期內不得對其再提罷免。

內政部說，有關金門縣議員提出的議長罷免案，目前金門縣議員總計19人，內政部8月21日已收到9名議員簽署的提案書，將依規定辦理相關工作；另外，議長罷免投票的選務工作是由金門縣議會辦理，後續將與議會保持密切聯繫，使相關工作合法合規完成。（編輯：蘇志宗）1130822

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