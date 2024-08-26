蘇嘉全：台日海洋事務懸而未決課題 必有雙贏解方

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（中央社記者楊堯茹台北26日電）台日海洋事務合作對話會議今天登場，台灣漁船近期「撈過界」遭日方拘捕議題受矚目。台灣日本關係協會會長蘇嘉全表示，深信以互惠互信的精神充分溝通，「任何懸而未決的課題，必定取得雙贏解決」。

第6屆台日海洋事務合作對話會議今天登場，海洋委員會海巡署、海洋保育署、國家海洋研究院、核能安全委員會、國家科學及技術委員會、農業部漁業署及外交部等與會，並由台灣日本關係協會會長蘇嘉全擔任團長，就海上安全合作、海洋科學合作、海洋能源開發、漁業合作及海洋環境合作等議題與日方交流，日本駐台代表片山和之亦與會。

蘇嘉全與日本台灣交流協會會長大橋光夫致詞時皆提及，台日海洋事務合作對話會議自2016年成立至今，已簽署「海洋廢棄物應處合作」、「海難搜救」、「海洋科學研究」及「走私及非法入出國應處」等4項合作備忘錄，為台日海洋合作交流奠定堅實基礎。

蘇嘉全表示，台日同為海洋國家，海洋事務緊密合作將為兩國帶來和平穩定與繁榮，期望本次會議能透過誠懇務實的對話，讓討論議題獲得共識並逐漸展現成果，為台日在雙方海洋事務層面的合作增添光彩。

蘇嘉全指出，今年台日相繼遭遇強震與強颱侵襲，造成嚴重災損，雙方都在第一時間伸出援手，台日厚重情誼已成為雙邊關係典範，深信雙方秉持以互惠互利互助的精神充分溝通、對話，「任何懸而未決的課題，必定取得雙贏解決」，並深化台日海洋合作交流。

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大橋光夫表示，日台海洋事務合作對話從2016年10月首次召開會議以來，他一直未間斷參加對話，並在首屆會議呼籲，關於海洋事務的矛盾跟關切，採共同致力解決問題的態度、保持冷靜，進行建設性討論至關重要。

大橋光夫指出，日台間的海洋合作事務建立在堅定互信與共同努力，這已是區域和平穩定基礎，期望本次會議透過雙方海洋領域的專業知識和合作經驗，對國際社會作出貢獻。（編輯：林興盟）1130826