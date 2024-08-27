1年期義務役下基地傳裝備短缺 國防部：已編預算籌補

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（中央社記者游凱翔台北27日電）1年期義務役已在今年初恢復，首批役男即將接受基地訓練，但媒體今天披露裝備短缺，恐無法達到訓練標準。國防部回應，已規劃逐步調整編裝，分年編列預算、分階段獲得相關裝備。

聯合報報導，1年期義務役今年初上路，已完成首批役男入伍訓，並分發陸軍步兵守備旅，最快9月起接受為期13周基地訓練，但步兵營幹部日前向立法院陳情部隊短少裝備，無法達到進訓標準。報導也提到，志願役主戰部隊官兵苦於配合義務役下基地「1年1訓」政策，嚴重影響留營率。

國防部對此回應，考量常備部隊常年進行各項戰演訓任務，戰鬥職能與經驗得以累積，守備部隊受役期限制，須藉反覆訓練維繫戰力，將擬定最妥適訓練週期，以維繫戰力不墜並兼顧官兵權益。

針對裝備不足部分，國防部指出，將採平衡調撥及建案籌補等方式獲得，確保步兵旅基訓任務順遂。屬建案項目納入5年兵力整建計畫，所需預算採分年編列支應、分階段獲得。

國防部也提到，為滿足步兵旅基地訓練需要，軍團依其進訓標準，針對一般裝備已主動完成平衡調撥，另外，陸軍司令部已規劃步兵旅逐步調整編裝，分年編列預算、分階段獲得相關裝備。（編輯：林家嫻）1130827