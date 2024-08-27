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民眾黨台玻大樓無施工但不符圖說 建管處依法辦理

2024/8/27 16:12（8/28 09:24 更新）
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（中央社記者黃麗芸台北27日電）民眾黨中央黨部所用的台玻大樓疑未經許可就裝修爭議。台北市建管處今天說，經派員現勘並無施工，但比對原使照圖說與現況不符，將請所有權人陳述意見後依法裁處。

建管處下午透過新聞稿表示，經查位於南京東路三段的台玻大樓3樓已於今年7月26日提出室內裝修申請，目前申請案仍在審核中，尚未核發施工許可證；今天上午派員到場會勘，現場並無施工跡象。

不過，經比對原使用執照竣工圖說，發現天花板、隔間部分與現況不符，且查詢相關變更範圍，歷年來都未有申請室內裝修許可紀錄，可能涉及違反室內裝修管理辦法。

建管處說，後續將發文建物所有權人陳述意見後，依建築法相關規定裁處。（編輯：張銘坤）1130827

#台北市建管處
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