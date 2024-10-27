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賴總統：打造健康台灣 職能治療師角色重要

2024/10/27 13:25
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（中央社記者葉素萍台北27日電）今天是「世界職能治療師日」，總統賴清德透過臉書，感謝所有職能治療師的辛苦奉獻；他說，在人口高齡化與長照需求之下，要打造「健康台灣」，職能治療師的角色非常重要。

賴總統透過臉書表示，感謝職能治療師重建希望，點亮生命的光芒。職能治療師不只是治療者，更是心理上的陪伴者。

他說，在人口高齡化與長照需求之下，要打造「健康台灣」，職能治療師的角色也非常重要。他希望藉由呼應10月27日「世界職能治療師日」，進而彰顯職能治療師的貢獻。目前，全國已經有超過8000名領有職能治療人員證書的專業工作者。在這個專屬於職能治療師的日子，他要感謝所有職能治療師的辛苦奉獻。

賴總統指出，在患者復健的過程中，需要職能治療師耐心與家屬溝通，將復健的概念融入生活裡。舉凡重新學會吃飯、穿衣、步行等看似微小的進展，對患者和家屬來說，都是巨大的成就。

賴總統說，「醫學為生命增添歲月，復健為歲月增添生命」，這是復健醫學的真諦，也對他影響很深。衛福部已經積極推動將職能治療師納入長照制度，讓職能治療師可以走入社區，幫助更多人，恢復日常的獨立生活。

他說，再次謝謝職能治療師以「每一位患者都有可能取得進步」的信念，持續陪伴患者與家屬，讓復健的過程充滿希望、在挑戰中看見光明，也讓台灣的醫療體系更加完善、進步與穩固。（編輯：蘇志宗）1131027

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