本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
京華城案應曉薇涉收賄圖利 北院裁定延長羈押2個月
首頁 / 政治

民眾黨萬聖節聲援柯文哲 陳佩琪拭淚鞠躬感謝支持者

2024/10/27 18:27（10/27 19:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民眾黨27日在台北市愛國東路封街舉辦「賴政府，搞什麼鬼？」萬聖節集結宣講活動，黨主席柯文哲妻子陳佩琪（前左2）出席，拿起面紙拭淚。中央社記者鄭傑文攝 113年10月27日
民眾黨27日在台北市愛國東路封街舉辦「賴政府，搞什麼鬼？」萬聖節集結宣講活動，黨主席柯文哲妻子陳佩琪（前左2）出席，拿起面紙拭淚。中央社記者鄭傑文攝 113年10月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北27日電）民眾黨今天舉辦集會活動，聲援遭羈押的黨主席柯文哲。民眾黨立委黃國昌說，柯文哲曾說自己可以被犧牲，但民眾黨不能被犧牲，他則要說「大家都不許你被犧牲」。柯文哲妻子陳佩琪未發言，在台下頻頻拭淚並鞠躬感謝支持者。

台灣民眾黨下午在中正紀念堂旁愛國東路封街舉辦「賴政府，搞什麼鬼」集結宣講活動，邀請黨籍立委，柯文哲的妻子陳佩琪、妹妹柯美蘭，以及前國民黨立委蔡正元、網紅「館長」陳之漢等人到場。

現場支持者配合萬聖節活動畫上鬼妝、手持橘色與黑色氣球，有人則戴上柯文哲面具表達支持，並高喊「放人」。民眾黨指出，活動現場超過千人，網路主要頻道在線人數突破5.5萬人。

黃國昌致詞時表示，民眾黨要聲援的絕對不只是柯文哲個人，而是要挽救台灣的民主政治，不可以被總統賴清德領導的「新綠色威權」踐踏、傷害；1991年他還是高中生，學生在中正紀念堂發起運動對抗威權獨裁，想不到2024年民進黨政府為了自己的政治利益，要消滅最擔心的一股力量，衝進民眾黨部、羈押柯文哲。

黃國昌指出，台灣的民主法治已經墮落到，官員在國會說謊竟然不能處罰，否則違憲，這跟台灣人痛恨的共產極權國家，到底有什麼不一樣；面對獨裁政府一步都不能讓，再讓下去，台灣的民主法治就會被民進黨政府敗光。

黃國昌說，柯文哲曾對他說，「柯文哲可以被犧牲，民眾黨不能被犧牲」，他則告訴柯文哲「我們大家都不許你被犧牲」；之後的路會很辛苦、戰役很漫長，但希望台灣變得更好，真正捍衛民主法治。

陳佩琪也到現場，但未上台發言，在台下聆聽支持者發言時則頻頻拭淚，她並向支持者鞠躬，表示感謝。（編輯：林克倫）1131027

民眾黨27日在台北市愛國東路封街舉辦萬聖節活動「賴政府，搞什麼鬼？」，參加民眾在會場舉牌抗議。中央社記者鄭傑文攝 113年10月27日
民眾黨27日在台北市愛國東路封街舉辦萬聖節活動「賴政府，搞什麼鬼？」，參加民眾在會場舉牌抗議。中央社記者鄭傑文攝 113年10月27日
民眾黨27日在台北市愛國東路封街舉辦「賴政府，搞什麼鬼？」活動，許多民眾配合萬聖節裝扮造型，抗議賴政府種種施政亂象。中央社記者鄭傑文攝 113年10月27日
民眾黨27日在台北市愛國東路封街舉辦「賴政府，搞什麼鬼？」活動，許多民眾配合萬聖節裝扮造型，抗議賴政府種種施政亂象。中央社記者鄭傑文攝 113年10月27日
民眾黨27日在台北市愛國東路封街舉辦萬聖節活動「賴政府，搞什麼鬼？」，專業彩妝師在現場設置彩繪區，協助副秘書長許甫（中）、民眾進行特效化妝。中央社記者鄭傑文攝 113年10月27日
民眾黨27日在台北市愛國東路封街舉辦萬聖節活動「賴政府，搞什麼鬼？」，專業彩妝師在現場設置彩繪區，協助副秘書長許甫（中）、民眾進行特效化妝。中央社記者鄭傑文攝 113年10月27日
民眾黨27日在台北市愛國東路封街舉辦萬聖節活動「賴政府，搞什麼鬼？」，發言人吳怡萱拿著蘭花在「賴清德蘭」網美花牆前拍照。中央社記者鄭傑文攝 113年10月27日
民眾黨27日在台北市愛國東路封街舉辦萬聖節活動「賴政府，搞什麼鬼？」，發言人吳怡萱拿著蘭花在「賴清德蘭」網美花牆前拍照。中央社記者鄭傑文攝 113年10月27日
民眾黨27日在台北封街舉辦「賴政府，搞什麼鬼」宣講活動，聲援遭羈押的黨主席柯文哲，現場支持者戴起柯文哲面具，並高喊「放人」。中央社記者鄭傑文攝 113年10月27日
民眾黨27日在台北封街舉辦「賴政府，搞什麼鬼」宣講活動，聲援遭羈押的黨主席柯文哲，現場支持者戴起柯文哲面具，並高喊「放人」。中央社記者鄭傑文攝 113年10月27日
台灣民眾黨27日下午在中正紀念堂旁愛國東路封街舉辦「賴政府，搞什麼鬼」集結宣講活動，聲援遭羈押的黨主席柯文哲，黨籍立委黃國昌（左）、網紅「館長」陳之漢（右）壓軸致詞。中央社記者鄭傑文攝 113年10月27日
台灣民眾黨27日下午在中正紀念堂旁愛國東路封街舉辦「賴政府，搞什麼鬼」集結宣講活動，聲援遭羈押的黨主席柯文哲，黨籍立委黃國昌（左）、網紅「館長」陳之漢（右）壓軸致詞。中央社記者鄭傑文攝 113年10月27日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.118
更多編輯台推薦新聞：