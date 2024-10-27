民眾黨萬聖節聲援柯文哲 陳佩琪拭淚鞠躬感謝支持者

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（中央社記者陳俊華台北27日電）民眾黨今天舉辦集會活動，聲援遭羈押的黨主席柯文哲。民眾黨立委黃國昌說，柯文哲曾說自己可以被犧牲，但民眾黨不能被犧牲，他則要說「大家都不許你被犧牲」。柯文哲妻子陳佩琪未發言，在台下頻頻拭淚並鞠躬感謝支持者。

台灣民眾黨下午在中正紀念堂旁愛國東路封街舉辦「賴政府，搞什麼鬼」集結宣講活動，邀請黨籍立委，柯文哲的妻子陳佩琪、妹妹柯美蘭，以及前國民黨立委蔡正元、網紅「館長」陳之漢等人到場。

現場支持者配合萬聖節活動畫上鬼妝、手持橘色與黑色氣球，有人則戴上柯文哲面具表達支持，並高喊「放人」。民眾黨指出，活動現場超過千人，網路主要頻道在線人數突破5.5萬人。

黃國昌致詞時表示，民眾黨要聲援的絕對不只是柯文哲個人，而是要挽救台灣的民主政治，不可以被總統賴清德領導的「新綠色威權」踐踏、傷害；1991年他還是高中生，學生在中正紀念堂發起運動對抗威權獨裁，想不到2024年民進黨政府為了自己的政治利益，要消滅最擔心的一股力量，衝進民眾黨部、羈押柯文哲。

黃國昌指出，台灣的民主法治已經墮落到，官員在國會說謊竟然不能處罰，否則違憲，這跟台灣人痛恨的共產極權國家，到底有什麼不一樣；面對獨裁政府一步都不能讓，再讓下去，台灣的民主法治就會被民進黨政府敗光。

黃國昌說，柯文哲曾對他說，「柯文哲可以被犧牲，民眾黨不能被犧牲」，他則告訴柯文哲「我們大家都不許你被犧牲」；之後的路會很辛苦、戰役很漫長，但希望台灣變得更好，真正捍衛民主法治。

陳佩琪也到現場，但未上台發言，在台下聆聽支持者發言時則頻頻拭淚，她並向支持者鞠躬，表示感謝。（編輯：林克倫）1131027

民眾黨27日在台北市愛國東路封街舉辦萬聖節活動「賴政府，搞什麼鬼？」，參加民眾在會場舉牌抗議。中央社記者鄭傑文攝 113年10月27日

民眾黨27日在台北市愛國東路封街舉辦「賴政府，搞什麼鬼？」活動，許多民眾配合萬聖節裝扮造型，抗議賴政府種種施政亂象。中央社記者鄭傑文攝 113年10月27日

民眾黨27日在台北市愛國東路封街舉辦萬聖節活動「賴政府，搞什麼鬼？」，專業彩妝師在現場設置彩繪區，協助副秘書長許甫（中）、民眾進行特效化妝。中央社記者鄭傑文攝 113年10月27日

民眾黨27日在台北市愛國東路封街舉辦萬聖節活動「賴政府，搞什麼鬼？」，發言人吳怡萱拿著蘭花在「賴清德蘭」網美花牆前拍照。中央社記者鄭傑文攝 113年10月27日

民眾黨27日在台北封街舉辦「賴政府，搞什麼鬼」宣講活動，聲援遭羈押的黨主席柯文哲，現場支持者戴起柯文哲面具，並高喊「放人」。中央社記者鄭傑文攝 113年10月27日