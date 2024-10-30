中研院學者出席羅馬研討會 批北京扭曲2758決議

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（中央社記者黃雅詩羅馬30日專電）羅馬智慧大學昨天以台灣為主題舉辦研討會，多位義大利學者從歷史政治角度，強調台灣地緣政治重要性。中研院學者李語堂也出席力陳，聯大2758決議無涉台灣主權定位，這是北京「人為操作」的扭曲論點。

羅馬智慧大學（University of Rome La Sapienza）昨天舉辦「全球的台灣」（Global Taiwan）研討會，邀請義大利漢學重鎮、威尼斯卡佛斯卡里大學（Universita Ca'Foscari）教授薩馬拉尼（Guido Samarani）擔任主講人，介紹台灣歷史與政治現況。

出席講座的義大利學者另包括，台灣研究專家、羅馬智慧大學教授史大福（Stefano Pelaggi），及薩丁尼亞島的卡利亞里大學（Università degli Studi di Cagliari）學者歐尼斯（Barbara Onnis）、孔鳩（Francesca Congiu）等。

正在英國倫敦擔任訪問學者的中研院歐美研究所助研究員李語堂也應邀出席。他表示，他先前參與北約防衛學院研究時認識史大福，獲知羅馬此次罕見舉行以台灣主題的研討會，特別飛來與義大利學者交流。

李語堂接受中央社訪問時表示，他的報告主軸是從法律面探討台灣國際地位，強調美國與台灣都不認同北京政府宣稱擁有台灣主權的論點，無論從「開羅宣言」或聯大2758號決議等文件來檢視，中國宣稱的一中原則皆站不住腳。

李語堂表示，美國雖在1979年與台灣斷交，轉而承認中華人民共和國，但美國並未承認中華人民共和國擁有對台灣的統治權。

近日歐洲議會等多國通過挺台決議，反對中國扭曲聯大2758號決議。李語堂表示，對台灣來說很重要的是，要將此論點持續向國際社會闡明，聯大2758號決議根本沒有提到台灣。

李語堂表示，北京政府錯誤引用聯大2758決議聲稱擁有台灣主權，不斷擠壓台灣國際生存空間，最近案例是諾魯引用聯大2758號決議與台灣斷交，「事實上台灣主權與聯大2758號決議文的關聯性，完全是中國政府人工捏造的」。

李語堂表示，美國已表明立場，不認同聯大2758號決議牽涉台灣主權地位，英國政府也認為該決議僅決定中國在聯合國內的代表權，不涉台灣領土或主權歸屬。

史大福接受中央社訪問時表示，舉辦這場研討會主要目的，是把台灣帶進義大利學術研討領域，多年來台灣在義大利一直像「隱藏話題」，沒人公開討論，學術研究多半關注文學、藝術層面，但專門以台灣為主題的研討會，尤其從歷史、政治科學、國際關係等角度切入，迄今仍相當缺乏。

史大福強調，台灣在國際場域重要性日益增加，現在是讓義大利學術界更了解台灣的時機，台灣夾在美中兩大強權之間拉扯，處境從不容易，但除了美中兩國，台灣地緣政治重要性還應受到更多參與者關切，包括歐盟、德、法、義、日、韓都應發聲，因為台灣問題對全球與世界的未來都很重要。

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史大福認為，對義大利來說，最重要是先對台灣問題有充分理解，台灣雖距離義大利很遠，但台灣是現在全球最重要的地緣政治議題之一，義大利不能對台灣問題沒有立場，他認為義大利首先可以改變的地方，就是不要隱藏對台灣的關注與支持。

史大福指出，義大利近年開始對印太區域展現關切，也派出航空母艦到印太參與軍演，義大利正慢慢形塑新的印太戰略目標，而台灣是印太區域關鍵角色，義大利輿論與政府應表明立場，承認維護台灣的重要性，因為台灣是印太區域自由民主的中心。（編輯：韋樞）1131030