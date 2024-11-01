劉德華挨批媚共藝人 卓榮泰：期待藝人為台灣民主自由奮鬥

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（中央社記者王揚宇、郭建伸台北1日電）民進黨立委王定宇稱來台開唱的藝人劉德華有政治媚共爭議，引發各界討論是否管制中國藝人來台表演。行政院長卓榮泰今天受訪說，文化藝術應該是沒有政治的立場比較好，但中國經常把政治立場灌輸到文化、藝人身上，對這些藝人來說，也是承受一些巨大的壓力。

卓榮泰指出，台灣終究是一個言論自由開放的地方，期待有好的文化藝術表演，也期待所有在台灣表演的文化藝人都了解台灣當前的國家需求，能夠和台灣一起努力為民主自由而奮鬥。

立法院會今天邀卓榮泰率同相關部會首長列席，報告114年度中央政府總預算案及中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案編製經過，並備質詢。卓榮泰會前接受媒體聯訪，作上述表示。

此外，劉德華昨晚原規劃在台北小巨蛋舉行演唱會，原本擬風雨無阻，但最後主辦單位宣布接獲場地管理單位北捷通知停辦演唱會場次。王定宇昨天透過臉書指出，建議台北市府以「公共安全」的正當事由，直接要求演唱會改期或取消，畢竟一位媚共藝人的演唱會，遠遠不如人民的基本安全重要。

陸委會主委邱垂正今天列席備詢，在進入議場時接受媒體訪問。媒體詢問，王定宇指劉德華是媚共藝人，來台是否需要管制。

邱垂正表示，陸委會正向看待兩岸正常健康永續的交流，依法申請並獲准許可的陸港澳藝人，只要沒有傷害台灣的立場、台灣人民的情感，陸委會仍歡迎來台藝術表演交流。

邱垂正表示，劉德華並沒有傷害台灣的言論，因此還是依照既定程序同意。他說，台灣是自由民主的社會，尊重包容才能確保言論自由的真諦，並促使台灣成為更團結溫暖的國家。

媒體詢問，如何因應中國拉攏首次辦理台胞證前往大陸的「首來族」。邱垂正表示，中國大陸經常祭出台灣人民赴陸旅遊優惠，台灣人赴陸最重要的是安全風險，不要因為蠅頭小利而忽略赴陸的安全評估。（編輯：蘇龍麒）1131101