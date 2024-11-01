康芮颱風釀災 卓榮泰：中央地方密切合作災後處理
2024/11/1 12:09
（中央社記者賴于榛台北1日電）颱風康芮昨天登陸台灣造成各地大小災情，行政院長卓榮泰今天指出，昨天許多區域仍有風雨、多處樹木倒塌、道路坍塌情況，增加第一線救災人員的搶修困難，中央與地方會密切聯繫合作，加緊腳步做各項災後處理工作。
颱風康芮襲台造成死傷，且有鐵公路中斷、樹倒情形等。卓榮泰今天透過臉書表示，颱風康芮現已逐漸遠離，通過馬祖東方近海，但昨天帶來的強勁風雨對全台各地都造成不少災情。
卓榮泰說，現在山區、竹苗及中部地區仍有大雨狀況，加上連日大雨，請民眾特別留意山區及脆弱路段可能有坍方落石，出入務必注意安全。
他表示，昨天晚間許多區域仍有風雨、多處樹木倒塌、道路坍塌情況，增加第一線救災人員的搶修困難，此刻救災人員正日以繼夜工作，要讓國民生活可以在最快時間恢復正常，也請希望民眾體諒。
卓榮泰指出，感謝所有防救災相關單位與人員，也特別感謝警消醫護人員、努力搶修復電復水的台電、台水人員，及國軍協助各項復原工作，請第一線人員務必以自身安全為第一優先要務，中央與地方會密切聯繫合作，加緊腳步做各項災後處理工作。（編輯：張良知）1131101
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