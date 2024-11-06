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海委會設11/8海巡節 致敬海巡無畏守護「三安」

2024/11/6 10:03（11/6 10:36 更新）
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海委會113年起將每年11月8日定為「海巡節」，旨在彰顯海巡人員守護國家海疆與保障民眾安全上的貢獻，並讓全國人民共同理解與認同這群英勇部隊的辛勞與付出。（海洋委員會提供）中央社記者張已亷傳真 113年11月6日
海委會113年起將每年11月8日定為「海巡節」，旨在彰顯海巡人員守護國家海疆與保障民眾安全上的貢獻，並讓全國人民共同理解與認同這群英勇部隊的辛勞與付出。（海洋委員會提供）中央社記者張已亷傳真 113年11月6日
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（中央社記者張已亷高雄6日電）為表彰海巡人員捍衛國家主權與保護人民安全，海委會今年起將每年11月8日定為「海巡節」，經內政部核定，正式納入全國紀念日及節日，向守護「國安、治安、平安」海巡人員致敬。

根據海洋委員會今天發布的新聞稿，主委管碧玲表示，新設節日旨在彰顯海巡人員守護國家海疆與保障民眾安全上的貢獻，並讓全國人民共同理解與認同這群英勇部隊的辛勞與付出。

管碧玲指出，海巡人員肩負守護「國安、治安、平安」任務，全年無休站在國土最前線維護海域秩序與安全，確保國民生命財產不受威脅，設「海巡節」是肯定與感謝全國1萬餘名海巡人員無私貢獻與辛勞。

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管碧玲表示，參照內政部消防署以報案專線電話「119」將「消防節」訂於每年1月19日，海委會將海巡節定於11月8日，寓意海巡署專線電話「118」；無論是海上求救或發現任何異常情況，「118」是民眾在緊急時刻與海巡署聯繫的號碼，也是海巡人員迅速反應、即時處置關鍵。

管碧玲指出，軍人保衛國家安全，警察維護社會治安，消防人員執行災防與救災，這些重要職業都有專屬節日表彰奉獻與辛勞，海巡作為台灣海域守護者，有專屬節日是肯定海巡人員辛勤工作及頌揚他們無畏精神。（編輯：陳仁華）1131106

管碧玲
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