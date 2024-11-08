紅隼火箭彈穿甲能力不足？中科院：攻擊履帶為目標

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（中央社記者吳書緯台北8日電）國防部6日邀請媒體採訪一年期義務役實彈射擊國造紅隼火箭彈，現場公布紅隼火箭彈穿甲能力數據，近日遭到質疑。研製紅隼火箭彈的中科院今天表示，紅隼火箭彈以攻擊輕裝戰車、甲車的履帶與輪胎，使其失去移動能力為設計目標。

國防部6日邀請媒體前往南區聯合測考中心，採訪義務役男（首梯陸軍2226梯、2227梯、2228梯）實彈射擊48發紅隼火箭彈，現場書面資料公布紅隼火箭彈的有效射程220公尺，穿甲厚度為40公分／低碳鋼，27公分／均質鋼板（學理計算）。

由於穿甲厚度的數據與過往軍界、民眾所認知的不同，因此近日在網路上引發討論，質疑紅隼火箭彈穿甲能力不足。

針對近日網路媒體議論，紅隼火箭彈穿甲能力不足等內容，中科院今天以新聞稿回應，鑑於國造66火箭彈服役至今已逾40年，中科院自民國97年起開發紅隼一型反裝甲火彈，逐步取代66火箭彈。

中科院說明，紅隼火箭彈以攻擊輕裝戰車、甲車的履帶與輪胎，使其失去移動能力為設計目標。有效射程400公尺、可貫穿RHA裝甲（軋壓均質裝甲）達30公分；性能遠優於66火箭彈的有效射程200公尺及20公分的穿甲能力。

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中科院表示，目前正研發的紅隼二型反裝甲火箭彈，其貫穿RHA裝甲深度已達50公分以上，足以對重型戰車造成威脅。

中科院強調，國軍目前將使用的拖式二型B飛彈單價為新台幣620萬元，數量有限，設定攻擊目標為高價戰砲車。國產紅隼火箭彈，單價僅為10萬元，可大量生產，設定攻擊目標為輕戰與輪甲，目前以高低搭配模式，滿足國軍不對稱作戰需求。（編輯：蘇志宗）1131108