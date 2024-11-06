本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美國大選開票更新 川普拿下搖擺州北卡羅來納 230：187領先賀錦麗
首頁 / 政治

首梯義務役男實彈射擊48發紅隼 驗證反裝甲戰力

2024/11/6 11:55（11/6 12:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
一年期義務役男6日在南測中心實彈射擊國造紅隼火箭彈，圖為砲彈出口的瞬間。中央社記者游凱翔攝 113年11月6日
一年期義務役男6日在南測中心實彈射擊國造紅隼火箭彈，圖為砲彈出口的瞬間。中央社記者游凱翔攝 113年11月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台南6日電）為強化國防戰力，已在今年初入伍、首梯的一年期義務役男目前正在基地訓練，今天於南測中心實彈射擊48發國造紅隼火箭彈，驗證官兵反裝甲武器成效，同時過程中亦有不發彈狀況，考驗官兵故障排除能力。

前總統蔡英文任內宣布恢復一年期義務役，首梯義務役已在今年初入伍，歷經「入伍訓」（8週）、「駐地訓」（18週）、「專精訓練」（7週）後，目前訓練流程已來到「基地訓練」（13週）尾聲，接續將進行為期6週的「聯合演訓」。

為期13週的基地訓練部分，又區分在駐地的「普測」，「機動進訓基地」、在測考中心執行的「戰力射擊與鑑測」，「機動返回駐地」，最後則是在戰術位置實施的「作戰計劃暨戰備任務鑑測」。

義務役男除了實彈射擊步槍外，也會依照各種不同專長，實彈射擊班用機槍、T85榴彈發射器、66火箭彈、紅隼火箭彈、60迫擊砲、120迫擊砲及81迫擊砲等武器。

一年期義務役男6日在南測中心一字排開等待射擊口令。中央社記者游凱翔攝 113年11月6日
一年期義務役男6日在南測中心一字排開等待射擊口令。中央社記者游凱翔攝 113年11月6日
義務役男6日在南測中心實彈射擊國造紅隼火箭彈。中央社記者游凱翔攝 113年11月6日
義務役男6日在南測中心實彈射擊國造紅隼火箭彈。中央社記者游凱翔攝 113年11月6日
一年期義務役男實彈射擊紅隼火箭彈。中央社記者游凱翔攝 113年11月6日
一年期義務役男實彈射擊紅隼火箭彈。中央社記者游凱翔攝 113年11月6日
國防部6日上午邀請媒體前往南區聯合測考中心，採訪、拍攝義務役男實彈射擊紅隼火箭彈。中央社記者王飛華攝　113年11月6日
國防部6日上午邀請媒體前往南區聯合測考中心，採訪、拍攝義務役男實彈射擊紅隼火箭彈。中央社記者王飛華攝　113年11月6日

國防部上午邀請媒體前往南區聯合測考中心，並採訪、拍攝義務役男（首梯2226梯、2227梯、2228梯）實彈射擊48發紅隼火箭彈，由於紅隼具5倍光學瞄準鏡，因此多數義務役均成功命中200公尺外的目標區。

不過，在射擊過程中，其中一名義務役男的紅隼未成功擊發，也藉此訓練官兵故障排除的能力，但最後仍未擊發，則交由未爆彈小組處理。

南測中心副指揮官余紹睿上校事後進一步說明，按照射擊規範，若未擊發，須靜置60秒後實施第2次射擊，若仍不發火就是彈藥問題，再交由未爆彈處理小組處置；也因為是新式彈藥，將交由製造單位國家中山科學研究院進行後續檢查。

陸軍司令部透過書面資料指出，紅隼火箭彈射擊主要驗證官兵反裝甲武器射擊成效，使役男更加熟悉新式武器操作，提升部隊不對稱作戰能力，落實實戰化訓練目標。射擊前，役男反裝甲兵必須在步兵學校受訓，並取得紅隼火箭彈證書，續於駐地及專精期間持續訓練，待簽證合格後，役男則在今天的「戰力射擊與鑑測」階段，實施反裝甲武器射擊。

紅隼火箭彈口徑67公厘、全長110公分、重5.1公斤；彈體長67公分、彈重1660公克、初速每秒186公尺、有效射程220公尺，具備低碳鋼（40公分）、均質鋼板（27公分）的穿甲厚度。

紅隼主要特色為筒彈一體，射擊後即可拋棄；為板機擊發式的單人肩射武器，同時具有5倍瞄準鏡，為筒後噴火、低後座力。（編輯：蘇龍麒）1131106

圖為義務役男背負紅隼準備前往射擊台。中央社記者游凱翔攝 113年11月6日
圖為義務役男背負紅隼準備前往射擊台。中央社記者游凱翔攝 113年11月6日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.54
更多編輯台推薦新聞：