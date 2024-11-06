首梯義務役男實彈射擊48發紅隼 驗證反裝甲戰力

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（中央社記者游凱翔台南6日電）為強化國防戰力，已在今年初入伍、首梯的一年期義務役男目前正在基地訓練，今天於南測中心實彈射擊48發國造紅隼火箭彈，驗證官兵反裝甲武器成效，同時過程中亦有不發彈狀況，考驗官兵故障排除能力。

前總統蔡英文任內宣布恢復一年期義務役，首梯義務役已在今年初入伍，歷經「入伍訓」（8週）、「駐地訓」（18週）、「專精訓練」（7週）後，目前訓練流程已來到「基地訓練」（13週）尾聲，接續將進行為期6週的「聯合演訓」。

為期13週的基地訓練部分，又區分在駐地的「普測」，「機動進訓基地」、在測考中心執行的「戰力射擊與鑑測」，「機動返回駐地」，最後則是在戰術位置實施的「作戰計劃暨戰備任務鑑測」。

義務役男除了實彈射擊步槍外，也會依照各種不同專長，實彈射擊班用機槍、T85榴彈發射器、66火箭彈、紅隼火箭彈、60迫擊砲、120迫擊砲及81迫擊砲等武器。

一年期義務役男6日在南測中心一字排開等待射擊口令。中央社記者游凱翔攝 113年11月6日

義務役男6日在南測中心實彈射擊國造紅隼火箭彈。中央社記者游凱翔攝 113年11月6日

一年期義務役男實彈射擊紅隼火箭彈。中央社記者游凱翔攝 113年11月6日

國防部6日上午邀請媒體前往南區聯合測考中心，採訪、拍攝義務役男實彈射擊紅隼火箭彈。中央社記者王飛華攝 113年11月6日

國防部上午邀請媒體前往南區聯合測考中心，並採訪、拍攝義務役男（首梯2226梯、2227梯、2228梯）實彈射擊48發紅隼火箭彈，由於紅隼具5倍光學瞄準鏡，因此多數義務役均成功命中200公尺外的目標區。

不過，在射擊過程中，其中一名義務役男的紅隼未成功擊發，也藉此訓練官兵故障排除的能力，但最後仍未擊發，則交由未爆彈小組處理。

南測中心副指揮官余紹睿上校事後進一步說明，按照射擊規範，若未擊發，須靜置60秒後實施第2次射擊，若仍不發火就是彈藥問題，再交由未爆彈處理小組處置；也因為是新式彈藥，將交由製造單位國家中山科學研究院進行後續檢查。

陸軍司令部透過書面資料指出，紅隼火箭彈射擊主要驗證官兵反裝甲武器射擊成效，使役男更加熟悉新式武器操作，提升部隊不對稱作戰能力，落實實戰化訓練目標。射擊前，役男反裝甲兵必須在步兵學校受訓，並取得紅隼火箭彈證書，續於駐地及專精期間持續訓練，待簽證合格後，役男則在今天的「戰力射擊與鑑測」階段，實施反裝甲武器射擊。

紅隼火箭彈口徑67公厘、全長110公分、重5.1公斤；彈體長67公分、彈重1660公克、初速每秒186公尺、有效射程220公尺，具備低碳鋼（40公分）、均質鋼板（27公分）的穿甲厚度。

紅隼主要特色為筒彈一體，射擊後即可拋棄；為板機擊發式的單人肩射武器，同時具有5倍瞄準鏡，為筒後噴火、低後座力。（編輯：蘇龍麒）1131106