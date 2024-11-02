賴總統：中央逐年增治水預算 114年度編551億元

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（中央社記者沈如峰、魯鋼駿宜蘭縣2日電）總統賴清德今天到宜蘭縣勘災時指出，中央治水預算逐年增加，今年度為新台幣300多億元，明年度將提升至551億元，預算若通過，明年就可在地方推動水利建設。

賴總統今天視察宜蘭縣五結防潮閘門改善工程時致詞表示，「康芮」颱風釀災，此次到宜蘭關心災後復建工作，他要感謝中央災害應變中心、宜蘭縣政府在此次颱風期間投入各項防救災工作。

「康芮」颱風從東部地區進入台灣本島，賴總統指出，當時有提醒宜蘭縣會有滿大雨勢，中央特別提供大型抽水機等相關防汛設備，就是希望能協助宜蘭縣政府做好各項防救災工作。

賴總統表示，國防部在此次颱風也有3萬6000名軍士兵投入防救災與災後復建，以宜蘭縣為例，昨天國軍人員就在冬山、員山、壯圍、蘇澳等地區協助災後復建，希望能讓民眾迅速回復正常生活。

賴總統指出，今天視察的五結防潮閘門改善工程是前宜蘭縣長陳定南冬山河治理的最後一哩路，完成後周遭鄉親會更安全，也是景觀很棒的生活休憩好地方，盼吸引更多民眾到宜蘭旅遊。

賴總統表示，前總統蔡英文上任後，共投入宜蘭縣水利建設工程約95億元，目前進行工程有80億元，「凱米」颱風後，中央針對五結閘門經費不足部分再提供9億元、溪洲排水3億多元，希望協助宜蘭縣政府好好治水。

賴總統指出，過去中央治水預算僅每年10億元，地方也無力治水，每次颱風各地都淹水嚴重，中央協助治水是由前總統陳水扁的8年800億元開始，前總統馬英九為6年600億元。

賴總統表示，蔡前總統根據各地需要，治水預算逐年增加，今年度治水預算為300多億元；行政院長卓榮泰在「凱米」颱風後認為要加速治水，因此明年治水預算編列達551億元，預算若通過，明年就可在地方推動水利建設，提醒各縣市政府要系統性施作，不可「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，才能發揮綜合績效。（編輯：戴光育）1131102