蘭嶼綠島勘災 卓榮泰：哪裡有需要中央就會到第一線

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北2日電）總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰今天兵分3路，視察宜蘭、花東與蘭嶼、綠島等地災損復原。卓榮泰表示，哪裡有需要中央就會到第一線，打造更有韌性台灣，協助地方做更長遠的永續規劃，做所有國民的中央山脈。

卓榮泰下午在臉書發文表示，強颱康芮帶給全國各地災情，賴總統與蕭副總統分別到宜蘭和花東，他與交通部、教育部及原民會主委曾智勇一行人來到蘭嶼及綠島，看地方上的需求及復原進度。

卓榮泰指出，這次颱風不僅蘭嶼，綠島也有一些災損。綠島擁有豐富天然景觀，也有珍貴歷史資產，在地居民一直期盼可以發展成一個國際觀光島。

卓榮泰說明，來到擁有世界罕見海底溫泉的朝日溫泉看災損狀況，現場建物被颱風吹壞，海邊道路也有被強浪衝刷造成的災損，接下來還有一些重建與清理的工作要做。

卓榮泰提到，他在現場跟交通部長陳世凱討論，未來在協助發展綠島觀光的合作過程中，一定要融入在地的人文與精神，讓綠島成為一個高品質的觀光景點。

對於地方教育，他也跟教育部政務次長張廖萬堅談及，這次蘭嶼、綠島的校園災損金額都不算大，包括像是公館國小與綠島國中，能夠一次解決的就把預備、災損金趕快用來解決。

卓榮泰指出，「綠島，是一個面向太平洋，面向世界的島嶼。不會讓綠島像一隻船在颱風的夜裡搖啊搖，中央會與地方站在一起，共同建立安全屏障」。

卓榮泰表示，花東因為經常在第一線面對颱風，他也要求相關部會能夠跟鄉公所及縣府多聯繫，為綠島的防災韌性做長遠規劃，不要只是救急。

卓榮泰強調，不只綠島、蘭嶼及宜花東，哪裡有需要中央就會到第一線。打造一個更有韌性的台灣，協助地方做更長遠的永續規劃，做所有國民的中央山脈。（編輯：張若瑤）1131102