蘭嶼綠島勘災 卓榮泰：復原重建掌握效率提升安全韌性

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（中央社記者溫貴香台北2日電）行政院長卓榮泰今天赴蘭嶼、綠島視察災損復原情形後指示，相關復原重建所需經費要覈實補助、掌控效率，並提升當地安全韌性，若有任何需求，政府第一時間與大家站在同一陣線優先處理。

卓榮泰關心颱風康芮對台東縣蘭嶼鄉、綠島鄉的影響，今天上午前往視察災損復原情形。他在蘭嶼表示，蘭嶼國小、椰油國小及蘭嶼高中均已傳出災損，目前教育部已預核新台幣500萬元搶險搶修經費予台東縣政府，協助全縣數十所學校進行校園災害處理。

卓榮泰指出，原住民族委員會針對重大災害救助部分，無人傷亡時，每戶最高補助1萬元，另自有住宅屋齡超過7年，且因老舊或設備損壞亟待修繕者，亦可申請修繕住宅補助最高22萬元。後續請蘭嶼鄉公所及校方持續彙整災損情形，若縣府無法及時處理，中央一定會優先提供協助。

卓榮泰提到，蘭嶼復原重建所需經費如有不足，後續要完全補上，並掌控效率，在時間內完成各項工作，也要時時刻刻關心蘭嶼居民及部落族人生活狀況，一旦有任何需求，政府會在第一時間與大家站在同一陣線優先處理。

在視察綠島災情後，卓榮泰談及，花東常受颱風侵襲，在道路邊坡處理上的經驗較多，綠島也應以交通安全為考量，進行較長遠規劃，而非僅從救急單一面向做思考。施工過程中也要與地方政府充分協調溝通、互相配合，切勿造成居民生活不便。

卓榮泰強調，綠島是台灣走向太平洋、連結世界的一個離島，中央政府會做綠島的安全屏障，共同面對未來可能發生的天然災害，並與綠島鄉公所及台東縣政府共同合作，推動更多建設及設施，提升當地安全韌性，逐步達成綠島成為國際觀光島的目標。

針對交通修復部分，交通部長陳世凱表示，蘭嶼航空站災損已修復完成，將持續提供當地穩定的交通運輸服務。綠島環島公路路面拓寬計畫，待行政院公共工程委員會核定後，交通部將配合相關經費補助，道路邊坡加強防護會再研議相關方案。

學校災損復建方面，教育部次長張廖萬堅指出，已密切掌握學校災損情形，教育部國民及學前教育署預定4日核定校園搶險搶修補助經費。另外，綠島國中體育館屋頂漏水，如要進行屋頂拆除重建，請台東縣政府教育處研議後，提報教育部申請。

至於復電部分，經濟部次長連錦漳強調，台電公司已從高雄調派工程人員投入搶修工作，蘭嶼預計今天午夜前可復電。此外，原住民族委員會主委Ljaucu．Zingrur也承諾，將盡力協助蘭嶼族人受損民宅修繕及急難救助補助。（編輯：林克倫、張若瑤）1131102