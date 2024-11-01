賴總統：台灣列非洲豬瘟非疫國 感謝豬農與政府努力

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（中央社記者溫貴香台北1日電）總統賴清德今天表示，世界動物衛生組織（WOAH）昨天已經正式將台灣刊載於非洲豬瘟非疫國的自我聲明列表中，台灣正式成為非洲豬瘟非疫國，非常感謝全體豬農跟政府共同努力，促進台灣畜牧產業的永續發展。

賴總統今天透過臉書表示，從2018年，全球多國陸續爆發非洲豬瘟疫情，台灣一直防堵疫情於境外，與日本同為東亞地區的非洲豬瘟非疫國，今年7月，政府更提交詳實的自我聲明資料給WOAH；昨天，WOAH已正式將台灣刊載於非洲豬瘟非疫國的自我聲明列表中，正式成為非洲豬瘟非疫國。

總統說，這是繼口蹄疫及羊痘非疫區認定後，台灣的防疫成果，再度獲得國際肯定，非常感謝全體豬農跟政府共同努力，一起創下指標性的意義，促進台灣畜牧產業的永續發展。

總統指出，台灣原是全球豬肉最大輸出國之一，1997年口蹄疫疫情爆發，讓台灣的豬肉產業深受其害。2018年，他擔任行政院長的時候，啟動口蹄疫拔針作業，拍板不再施打疫苗，隨後達成1年零疫情，拔針成功。

總統說，他要感謝過去2年多來，在前總統蔡英文的帶領下，行政團隊的努力付出，不論是林全、蘇貞昌、 陳建仁等歷任行政院，或是現任行政院卓榮泰，都帶領團隊結合豬農等各界力量，一起落實各項防疫工作，讓台灣的生鮮豬肉，得以繼續重返國際市場。

總統指出，除了口蹄疫和非洲豬瘟，台灣已經獲得WOAH認證為非疫國，今年7月，豬瘟全面拔針也已屆滿1年。政府會持續努力，清除及防堵口蹄疫、非洲豬瘟及豬瘟3大豬病，讓台灣率先成為亞洲唯一「三大豬病非疫區」國家。（編輯：楊凱翔）1131101