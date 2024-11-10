5美商洽購F-5戰機 空軍證實依規範公開標售

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（中央社記者游凱翔台北10日電）空軍F-5戰機去年底解除戰備任務，目前僅保留RF-5偵照機。由於機務狀況良好，亦是美軍假想敵機種選項，空軍今天證實，共有5家美商洽詢購買事宜，將依美國安全援助規範完成第三方移轉，並公開標售。

空軍F-5E/F戰機擔負部隊訓練機任務逾47年，隨著「國機國造」勇鷹新式高教機穩定交機空軍，去年底已解除戰備任務，目前僅保留RF-5偵照機，預計等到對美採購的MQ-9B無人機或其餘偵照設備抵台，以及國造無人機具備戰力後，再行汰除。

F-5戰機使用國眾多，包括南韓、泰國、新加坡、馬來西亞、泰國、沙烏地阿拉伯、美國、巴林、巴西等國，台美過去合作在台生產F-5E型機242架、F-5F型機66架，共308架；去年底解除F-5戰備前，仍有約40架F-5E/F在飛行線上。

相較其他使用國，空軍F-5解除戰備的時間較晚，且服役期間仍依據不同期程進行大、小保養，台灣的F-5整體機務狀況良好。據了解，有國際廠商洽詢台灣空軍，盼能夠購買作為美軍假想敵訓練機用途。

空軍司令部接受中央社訪問時證實，針對空軍除役的F-5型戰機，目前有5家美商洽詢購買事宜，將依「美國國防部安全援助管理手冊」完成第三方轉移申請，並採公開方式標售。

F-5E/F戰機為美商諾斯洛普公司（現諾斯洛普．格魯曼公司）於1970年代研製的輕型戰鬥機，具超音速巡航、多元作戰用途等特性，亦可掛載偵照莢艙執行偵察任務。（編輯：林克倫）1131110