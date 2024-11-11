農青大使推虱目魚 賴總統扮道具助手講典故

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（中央社記者葉素萍台北11日電）總統賴清德今天接見國際青年大使與農業青年大使訪問團，他說，政府也有青年百億海外圓夢基金，鼓勵各領域青年到世界交流，培養全球化技能，提升台灣新時代競爭力。

農業青年大使向在場人士介紹，台南虱目魚從魚頭、魚腸、魚皮、魚肉、魚骨都是寶；身為前台南市長的賴總統充當「道具助手」，他補充，魚鱗可製面膜與機能衣，而虱目魚的名字源自平埔族語「閃閃發亮的魚」。

賴總統今天在總統府接見民國113年國際青年大使交流計畫訪問團及農業青年大使「新南向」交流計畫訪問團，他致詞說，每年看著一批又一批年輕人遠赴世界各國，帶回豐碩交流成果，「我們以你們為榮，台灣也以你們為榮。」

賴總統表示，2009年國際青年大使交流計畫開辦以來，已有超過1800位青年學子出訪，今年特別增加名額，籌組50人的代表團，創下單一團隊規模新高；農業青年大使自2017年啟動以來，也已安排138位農青大使到新南向國家進行深度交流，持續深化邦誼，表現非常傑出，他要感謝大家的努力，帶著熱忱和行動力，把台灣軟實力延伸到世界各地。

賴總統說，除了要肯定外交部與農業部透過這2個計畫，讓青年拓展國際視野，未來政府將兌現他競選總統時的政見，推動青年百億海外圓夢基金計畫，鼓勵各領域青年到世界各國交流學習、培養全球化的技能，實現夢想，也提升台灣新時代的競爭力。

農業青年大使凃欣儀致詞提到，農青大使的存在，證明高學歷從農並非大材小用，而是讓心中懷有夢想的年輕人展現行行出狀元。

她說，感謝政府支持新南向政策，他們帶回的不僅是技術還有國際視野，這些經驗也將成為台灣農業創新與新南向合作的基石，更證明從農不再是最後的退路，而是第一選擇，新南向農業青年大使將開啟先鋒，一步一腳印，走向全世界，讓台灣農業成為連結世界的橋梁。

凃欣儀並以虱目魚娃娃作為食農教育教材，逐一拆解介紹虱目魚各部位在台南早餐扮演的角色。她一手持麥克風解說，一手要抓數組虱目魚道具，賴總統主動擔任「道具助手」，在旁邊幫忙拿道具，兩人相互配合默契十足，引來現場掌聲、笑聲不斷。

凃欣儀介紹完畢後，賴總統加碼補充虱目魚的魚鱗可加工製成面膜及機能衣。另外，賴總統還分享虱目魚的名稱由來，他說，雖然地方有傳說是鄭成功來台後，看見虱目魚便問「這是什麼魚」，但據他考證結果，虱目魚命名起源是來自平埔族族語，形容虱目魚在陽光照耀下閃閃發亮的樣子。（編輯：蘇志宗）1131111