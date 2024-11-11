COP29推案影片聚焦科技力 助友邦因應氣候變遷

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（中央社記者楊堯茹台北11日電）第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP29）11日在亞塞拜然登場，外交部發布「淡藍小點的未來」推案影片，以福爾摩沙衛星5號拍攝畫面結合生活實景，呈現台灣協助友邦因應氣候變遷的努力，呼籲國際社會正視台灣的夥伴價值，接納台灣有意義參與聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）。

外交部上午發布新聞稿指出，今年COP29推案影片特別到「國家太空中心」（TASA）取景，由台灣第1顆自製遙測衛星福爾摩沙衛星5號的拍攝畫面，引導視野從太空望回淡藍色地球，並結合台灣協助友邦進行氣候變遷調適的計畫實景，展現台灣以科技實力及專業技術應對氣候變遷的貢獻，以呼應今年大會主題「In Solidarity for a Green World」，傳達台灣願與全球夥伴共同追求環境永續的訊息。

外交部說明，片中呈現台灣與友邦的合作案例，包括台灣在中美洲協助貝里斯建立預警系統，提升城市防災韌性；在非洲協助史瓦帝尼王國引進抗極端氣候作物及智慧農業，大幅增加耕地收益；以及在太平洋則協助帛琉復育珊瑚與發展多元水產養殖，推動藍色經濟轉型。

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外交部表示，片尾帶出今年UNFCCC推案主視覺，以色彩繽紛的晶片電路勾勒出台灣外形，並結合今年大會主題及台灣國際參與標語「In Solidarity for a Green World, Chip in with Taiwan」，除凸顯台灣晶片（Chips）優勢，也藉由「參與」（Chip in）意涵的雙關語，表達台灣面對氣候變遷的挑戰，透過科技實力與創新精神，持續與國際社會攜手努力，為永續家園積極做出貢獻。

外交部指出，短片有2分30秒版本及30秒精華版，除配製中、英文字幕外，外交部也將製作日、德、法、西、葡、阿、越、泰、印尼及烏克蘭文等共12種外語字幕版向全球播放，各界可透過外交部官方及「潮台灣」YouTube頻道、外交部臉書粉絲專頁、IG、Threads及X官方帳號等新媒體平台觀賞。（編輯：張若瑤）1131111