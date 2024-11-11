財劃法修法 蔣萬安盼理性討論侯友宜籲合理分配

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（中央社記者王鴻國新北11日電）財政收支劃分法修法引爭論。台北市長蔣萬安表示，希望立法院的討論能夠回歸理性，回歸到專業溝通。新北市長侯友宜呼籲充分討論，合理分配，大家先求有，再求好。

蔣萬安、侯友宜今天主持捷運萬大線首列車運抵揭幕儀式，民進黨發言人、新北市議員卓冠廷及國民黨文傳會副主委、新北市議員江怡臻等人到場觀禮。

蔣萬安等人接受媒體聯訪時，針對財劃法修法表示意見。蔣萬安指出，台北市認為應該是要增加營利事業營業額分配權重來呈現地方政府財政鼓勵的指標，這樣做法才是對地方政府是公平的。

蔣萬安表示，財劃法牽涉到中央與地方垂直的分配，以及各縣市政府水平的分配，牽一髮而動全身，所以希望立法院就財劃法修法的討論能夠回歸到理性，回歸到專業溝通。

侯友宜指出，財劃法修法已討論20多年，這次朝野齊力，想辦法要幫財劃法修法能夠通過，既然有共識要讓財劃法修法通過，期待經過充分討論，合理分配，大家先求有，再求好，期待中央與地方共同面對。

卓冠廷表示，這次財劃法修法，新北市當然希望分更多，但問題在於「怎麼分」，台北說是「政經中心」，稅收分最多，可是工廠、污染都在其他縣市，這不公平。立法院應該好好討論，尤其是3%的首都條款真的是沒道理。

江怡臻指出，財劃法修法討論多年，終於在立法院達到共識，國民黨及民眾黨的版本是民進黨在野時想推的內容，希望中央不要集權又集錢。現在是最好時機，各縣市一起坐下來與中央討論出最好的版本，民進黨不要口頭支持修法，卻連行政院版修正案遲遲沒提出來。（編輯：戴光育）1131111