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江啟臣晤美聯邦眾議員 介紹台美經貿關係正持續深化

2024/11/12 11:50
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（中央社記者范正祥台北12日電）立法院副院長江啟臣美東時間11日抵達佛州邁阿密，除了接受邁阿密當地財經雜誌訪問，暢談台美經貿關係及未來合作方向，後續並與數名佛州友台政要及聯邦眾議員麥柯美會晤，介紹台美經貿關係正持續深化。

江啟臣台北時間10日晚間啟程前往美國，參加北美洲台灣商會聯合總會活動，期間會晤美國聯邦眾議員及當地政要。預計停留美國2天後將轉往法國，與法國議員進行對話交流。

江啟臣今天發布新聞稿表示，訪美會晤聯邦眾議員及台商朋友，暢談台美經貿投資前景，感謝台商朋友的付出使世界看見台灣。

新聞稿中並提及，麥柯美（Sheila Cherfilus-McCormick）指出，做為聯邦眾議院外交國防委員會的議員，相當重視強化美台的夥伴關係，並確保美台關係持續發展。麥柯美也盼望在新會期有機會訪問台灣，建立強韌的美台情誼。

關於向美國朋友介紹台美經貿關係正持續深化，江啟臣指出，根據進出口貿易統計數據，在睽違20餘年後，美國在2024年第1季再次超車中國大陸成為台灣第1大出口國家，顯見台美緊密的夥伴關係正在發酵。

江啟臣談到，做為人口數與台灣相當、擁有全美第3大經濟規模的佛州，更是台灣未來可以與之合作的重要經貿夥伴。佛州地處北美洲及中南美洲的重要節點，擁有強勁的貿易潛力，且為全球第15大經濟體，未來若能與全球第20大經濟體的台灣有更多合作，雙方定當能夠飛躍為前10大經濟體，使台灣與美國都更加繁榮發展。

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江啟臣在新聞稿也表示，出席北美洲台灣商會聯合總會晚宴活動，特別捎來立法院長韓國瑜及立法院對台商朋友的感謝之意，感謝台商的奮鬥與打拚使台灣能見度大增，此行看見邁阿密機場高掛中華民國國旗，便是台商使中華民國被看見的絕佳例證。

江啟臣強調，台灣的外交處境尤其不易，因有台商的努力，台灣獲得了許多國際朋友，中華民國每多1位朋友，就是少1個敵人。他並承諾在台商持續拓展台灣的國際空間之餘，立法院定當成為台商最堅強的後盾，此為立法院跨黨派無庸置疑的共識。（編輯：張若瑤）1131112

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