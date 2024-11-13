財劃法修正 黃偉哲盼台南市民未來參與中央意見表達

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（中央社記者張榮祥台南13日電）立法院財政委員會6日完成審查財政收支劃分法部分條文修正草案，台南市長黃偉哲今天表示，修正草案對南部、西部及本島較不公平，必要時若到台北向中央爭取，也希望市民參與。

黃偉哲今天指出，離島、東部有建設條例，享有較本島和西部更多優惠，財劃法修正後，資源可能增加數倍，南部、西部和本島比較吃虧，對台南市更是不公平，因很多公司本部設在台北，所得稅稽徵也在台北，造成污染或不便卻在南部。

黃偉哲表示，財劃法修正草案若通過，台南市重大建設經費一定受影響，以台南市、彰化縣為例，彰化獲配新台幣658億元，台南僅獲配616億元，彰化面積卻僅台南一半，人口也少了60萬人，獲配卻比台南多。

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黃偉哲說，羊毛出在羊身上，中央拿出4000億元給地方分配，當然就從原本補助地方的錢來扣，以台南而言，原本透過市府團隊努力獲得競爭型補助可能就此消失，對改善財政遵守紀律的縣市不公平。

黃偉哲強調，台南縣市合併時負債高達1100億元，如今已降到500億元，若財政改善卻反而不能獲得補助，對台南市真的不公平。市府將讓市民多了解，也希望如果有一天到台北表達意見時，市民多參與。（編輯：李淑華）1131113