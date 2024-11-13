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賴清德：現行財劃法相對穩定 藍修法版本恐致資金缺口

2024/11/13 18:41
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（中央社記者葉素萍台北13日電）藍綠攻防財劃法，身兼民進黨主席的總統賴清德今天表示，他擔任行政院長時曾草擬修法版本，最終未送到國會，因為當時盤點中央政府只能再撥出約500億元預算規模；目前財劃法制度是相對穩定做法，國民黨團修法版本將造成中央政府重大資金缺口。

朝野為財劃法修法爭執不下，國民黨質疑賴清德擔任台南市長時也曾大聲疾呼修財劃法。

民進黨下午召開中常會，與會人士轉述，賴清德向中常委表示，他注意到國民黨有個論述是過去省政府時期財源分配比例，中央政府60%、省政府11%、地方政府29%，國民黨認為現況是中央拿了75%、地方拿了25%，所以提財劃法修法要從中央拿回15%。

賴清德說，若按照國民黨團版本，中央需再撥出新台幣6600億元給地方，但這跟事實有落差，若以總預算3兆元計算，15%應該是將近4500億元，但國民黨團版本分配下去是6600億元。

賴清德表示，中央目前實際拿取的不到75%，因為一般性補助款將近2500億元，占比約5到6%，一般性補助款是給地方，所以地方實際獲得資源超過30%。

國民黨主張過去省政府11%被納入中央預算，應回歸地方。賴清德說，省政府事權現在由中央負責，包括改制為國立高中的省立高中、改為部立醫院的省立醫院等，若國民黨主張把這部分收入分配地方，相關工作也應由中央轉移到地方。

賴清德表示，若依國民黨版本，從中央再拿走6600億元，而不變更一般性補助款給地方配額，未來會造成中央重大資金缺口。

他說，中央政府扣除掉地方補助及法定支出，實際可以支配總預算約7700億元，若再扣掉6600億元，剩餘資源恐怕不足以支持國防外交及其他重大基礎建設；各地軌道建設目前也是中央計畫型補助，未來若再發生震災等緊急災變，財政條件恐怕無法讓中央繼續補助。

賴清德說，他任台南市長、行政院長時，確實有多次討論財劃法，就任行政院長時也曾擬草案，但後來未送到立法院，因為當時盤點中央政府最多只能再撥出約500億預算規模；若草案送到立院，後續中央分配給地方預算不斷膨脹，會超出中央財政能力，所以當時直接將這500億元分配給地方。

賴清德認為，綜觀過去8年，中央對地方補助不斷提升，明年中央要撥出1兆151億元給地方，是歷史新高，各地方政府財政已大幅改善，部分縣市出現歲計賸餘，若還要把中央6600億分配給地方，可能造成沒有人力執行爆增預算、預算過剩，甚至浪費，這也是行政院為何說目前財劃法版本就是最好版本。

賴清德說，目前財劃法制度是相對穩定做法，希望民進黨立委審慎推動財政改革，大家跟著黨團腳步一起努力。（編輯：謝佳珍）1131113

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