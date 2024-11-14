慰勉搶修復電人員 總統：台電像超人也像聖誕老人

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（中央社記者溫貴香台北14日電）總統賴清德今天慰勉台電颱風期間搶修復電人員。他說，台電在他心中就像聖誕老人，也像超人，小時候住鄉下，颱風來時經常停電，電力再來時就會非常高興，台電就像超人幫鄉村地區解決問題，也像聖誕老人送來電力。

總統賴清德上午在經濟部長郭智輝、台電公司董事長曾文生等人陪同下，前往台電北南區處木柵配電中心慰勉颱風期間搶修復電人員。

賴總統致詞表示，今天專程向台電公司全體員工致謝，大家真的非常辛苦。颱風期間每次看到郭智輝簡訊回報搶修進度，都相當感動。

總統說，台電人員現身說法，談到台電真的是1年365天，1天24小時隨時待命。他希望台灣社會可以理解台電的工作情形，不要誤解或過於批評，大家都非常辛苦地在打拚，搶救工作雖然講求效率，但務必注意自身安全，安全第一，尤其颱風風勢過大之時，要更注意是否危險。

賴總統說，他贊成郭智輝主張，希望台電員工能以證照制度加薪，提高技術不僅讓工作更安全，民眾也能獲得更好的服務，期盼台電公司根據合理需求研議調整。

總統期勉台電員工一起打拚，為人民服務，讓台電精神、技術、使命感繼續傳承，他並感謝所有台電員工家屬的支持，讓台電員工守護人民的用電需求。

賴總統為台電員工代表掛上康芮颱風搶修紀念榮譽勳章，除感謝台電員工在第一線的辛勞，也多次叮嚀提醒「安全第一」，並喊「我台電、我驕傲」。

台電施工班長許建彬表示，投入搶修復電工作期間，時常是日以繼夜、24小時待命，時常沒辦法陪伴家人，所幸家人諒解，才得以支持下去。日前康芮颱風期間，他妹妹特地訂了飲料送到現場，慰勞在場全體台電員工，他身為領班「覺得與有榮焉」。

台電線路班林政男提及，他之所以從便利商店儲備幹部轉為投入台電，因為受到爸爸「台電人」影響，「爸爸覺得在台電上班是一種榮耀」。

林政男分享日前康芮颱風來襲，他奉命帶隊在烏來進行搶修工作，路程中看到前方有一顆搖搖欲墜大樹，所幸隊上提醒他快跑，他才沒有被倒下來的大樹壓中，千鈞一髮，但回想此事仍感自豪「我們仍然不畏艱難，繼續把工作完成」，畢竟「台電來了，電就來了」。（編輯：謝佳珍）1131114