朱立倫會法國智庫訪團 暢談兩岸國際能源議題

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（中央社記者劉冠廷台北15日電）國民黨主席朱立倫昨天會見法國「國際現況與關係學會」訪團，暢談兩岸關係、國際情勢與能源議題。他說，民進黨錯誤的能源政策將把台灣推向危險境界，呼籲政府懸崖勒馬，不應將個人意識形態置於國家安全與全國人民福祉之上。

國民黨今晚透過新聞稿指出，朱立倫昨天下午會見法國「國際現況與關係學會」訪團，面對法國智庫訪賓詢問有關陸客來台人數銳減時表示，自從民進黨上台後，兩岸關係的各層面皆呈現惡性循環，兩岸敵意螺旋持續加深的狀況下，導致區域情勢緊張，絕非世界各國所樂見。

朱立倫說，國民黨堅持「國防」與「對話」並進的2D戰略，呼籲民進黨政府應重建與對岸溝通對話的管道，降低各方誤判風險，維持台海和平穩定的現狀。

朱立倫表示，能源議題也是國民黨關注面向。能源的穩定供給不僅反映在民生用電之上，更與國家安全息息相關；民進黨錯誤的能源政策將把台灣推向十分危險的境界，呼籲政府應立即懸崖勒馬，以蒼生為念，不應將個人意識形態置於國家安全與全國人民福祉之上。

此外，國民黨說，朱立倫昨晚出席「比利時國王節酒會」，向比利時台北辦事處長馬徹（Matthieu Branders）致上最誠摯的祝賀之意。

朱立倫說，比利時不論在經貿或文化上，皆與台灣有著深度來往，期待兩國在未來能持續加深合作，共創人民福祉。（編輯：謝佳珍、林興盟）1131115