國民黨參加美歐台論壇 陳以信：台應主動提軍購需求

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（中央社記者劉冠廷台北15日電）國民黨今天表示，海外部主任陳以信代表國民黨，出席由德國馬歇爾基金會與歐洲價值安全政策中心主辦的美歐台年度論壇，陳以信在會中表示，國民黨一向支持國防，未來因應川普政府再度上台，台灣應主動提出軍購需求，而非讓美方決定台灣買單。

國民黨今天發出新聞稿表示，由德國馬歇爾基金會與歐洲價值安全政策中心主辦的美歐台年度論壇，13、14日於捷克首都布拉格舉行，前美國在台協會主席莫健（James Moriarty）、美台商會主席韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）、德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）、台灣駐歐盟代表李淳、駐捷克代表柯良睿、台灣民主基金會副執行長盧業中、前立委許毓仁等人均前往參加。

代表國民黨出席的陳以信在會中表示，國民黨主席朱立倫上任後，重視國際關係並積極重塑對美關係，2022年在美國華府重設國民黨駐美代表處，讓關心台灣的美國友人得到更平衡觀點。

針對與會者關心國民黨對未來可能增加的國防預算是否支持，陳以信說明，國民黨一向支持國防預算，但台灣應該主動提出需求的軍購項目，而非美方決定再由台灣買單。他認為美國對台軍售可更規範化與定期化，而非零星項目不定期公布，才會有利立法院決定以年度或特別預算處理。

有與會者質疑國民黨總統大選以戰爭與和平訴求不成功，陳以信表示不認同，他說，總統賴清德僅以4成相對多數當選總統，代表6成選民希望看到台海和平、維持現狀，期待兩岸逐漸恢復交流。朱立倫提出雙Ｄ戰略（Dialogue and Defense），就是一方面台灣要強軍備戰，另一方面兩岸仍應持續對話，以降低大陸攻台的動機，或減少動手的藉口。

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此外，陳以信也向與會學者介紹國民黨歷史與近期改革，他指出，國民黨已成立130年，是東亞歷史最悠久政黨，全球遍布超過160個黨部。國民黨在歷史上失敗很多次，甚至打輸國共內戰，但總是重新改變再站起來。近年來重要改革之一是民主化，從威權政黨轉變為民主政黨，引進黨內民主機制，從2001年起主席改由黨員直選。

陳以信指出，在黨產被民進黨政府凍結後，最近連續2屆總統大選都靠政治獻金競選，雖然困難但總是順利完成，也讓黨產議題走進歷史。近年國民黨刻意推動年輕化，4年前他被提名為國民黨不分區立委時，47歲的他是名單上最年輕男性候選人。但今年國民黨不分區提名名單中，全部候選人平均年齡就是47歲，年輕化趨勢非常明顯。（編輯：張若瑤、蘇龍麒）1131115