美大選將至 朱立倫訪美強調透過對話穩定區域安全

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（中央社記者張欣瑜、實習記者葉芳妤舊金山16日專電）國民黨主席朱立倫訪美，今天在舊金山出席全美黨務幹部研習會，他受訪表示，今年是美國關鍵一年，國民黨與美國兩黨長期保持密切聯繫，相信美方充分理解國民黨是一個穩定的力量。

朱立倫接受媒體聯訪時簡短談及訪美目的，除凝聚美加地區黨代表力量、答謝傳統僑社長期支持，也將赴史丹佛大學胡佛研究所（Hoover Institution）與近20位學者座談，討論「美國接下來的大選」，以及美國對區域安全的一些看法。

他再次強調，「親美、友日、和中」是國民黨重要路線；被問及如何在美中微妙關係間取得平衡，他表示，今年對美方十分關鍵，國民黨派代表參加共和黨、及下週登場的民主黨全國代表大會，讓大家深刻理解國民黨的親美路線。

至於兩岸關係，朱立倫說，國民黨希望維護區域安定、促進兩岸和平，相信這與美方立場一致，透過交流對話、而非交惡對抗穩定區域安全是國民黨的目標，相信美方朋友能充分理解並接受國民黨是一個穩定和安定的力量。

他也提到，國民黨近年改革將重點放在年輕化，希望號召僑界新一代加入國民黨，期盼未來能有更多年輕世代成為國民黨代表。

朱立倫在國民黨海外部主任陳以信、副主任鍾維君等人陪同下拜會舊金山華埠內的傳統僑社，並在洪門致公總堂內國父孫中山先生曾經辦公的桌前拍照留念。

他晚間預計與矽谷科技界人士共進晚宴，希望就未來科技升級、或科技競爭力量方面交換意見。朱立倫與胡佛研究所學者和科技界人士的兩場座談均不對媒體開放。結束舊金山行程後，他將飛往休士頓參加全美台灣同鄉聯誼會活動。（編輯：高照芬）1130817