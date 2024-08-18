訪美拜會僑界 朱立倫：國民黨堅定捍衛中華民國

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（中央社記者王承中台北18日電）國民黨主席朱立倫今天應邀出席全美台灣同鄉聯誼會活動，朱立倫表示，國民黨將繼續堅定捍衛中華民國，推動對台灣福國利民的法案，讓台灣的民主與自由走得更踏實、更遠。

國民黨主席朱立倫15日訪美，今天應邀出席在美國休士頓舉辦的全美台灣同鄉聯誼會活動。朱立倫在臉書粉絲團發文指出，每年的台美同鄉聯誼會都是凝聚團隊力量的重要時刻。尤其是在台美關係及經貿合作方面，大家的貢獻不容忽視。作為僑界的重要橋梁，扮演了至關重要的角色。對於國民黨來說，更是最堅定的支持力量。

朱立倫表示，這3年來，他擔任國民黨主席期間經歷2場重要選舉，感謝大家的團結和努力，讓國民黨在縣市長選舉獲得大勝。今年初的總統大選雖未能如願，但國民黨在國會中成為了最大黨，這是大家共同努力的成果。

朱立倫說，國民黨在立法院長韓國瑜和副院長江啟臣的帶領下，非常團結。國民黨將繼續堅定捍衛中華民國，推動對台灣福國利民的法案，讓台灣的民主與自由走得更踏實、更遠。

朱立倫表示，再次感謝台美同鄉聯誼會的支持，也希望大家繼續支持國民黨、支持立法院、支持中華民國。（編輯：蘇志宗）1130818