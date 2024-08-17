朱立倫拜會美智庫 學者關切台灣能源、美選影響

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（中央社記者張欣瑜、實習記者葉芳妤舊金山16日專電）國民黨主席朱立倫訪美，今天赴胡佛研究所與智庫學者座談。他會後表示，學者除關注兩岸關係，也對台灣能源安全表達關切，雙方也就美國大選對台灣影響交換意見。

朱立倫下午與史丹佛大學胡佛研究所（Hoover Institution）專家學者閉門座談。會後，他與美國學者祁凱立（Kharis Templeman）分別接受中央社訪問。

朱立倫表示，美國學者非常關心幾個議題：第一，是兩岸關係和區域安全；第二，是能源議題；第三，是台灣各界對美國大選的想法和態度。

祁凱立指出，即便正值暑假，今天仍有超過25位學者與會，展現濃厚興趣。雙方討論北京對台政策、台灣能源議題，並觸及美國大選，即之後的美國總統當選人對台政策可能的影響。他透露，胡佛研究所學者將在9月訪問台灣。

美國大選議題上，朱立倫說，與會的許多學者過去曾分別在共和黨或民主黨執政團隊擔任要職。他向對方詢問未來潛在總統人選對台灣的態度，相信基本上都是期待台美關係能非常穩健，「不論是哪一位當選」。

朱立倫表示，在民主黨政府工作過的專家學者認為，若民主黨延續執政，台美關係相對穩健；曾為共和黨政府服務的專家學者則表達共和黨對台灣長期堅定的支持；相信對兩黨來說，台灣都是重要的盟友。

祁凱立說，美國兩黨候選人的世界觀截然不同，對美國在全球扮演的角色，以及對傳統盟友和夥伴的態度也有極大差異；在許多外交政策議題上，他們意見極度分歧，還不清楚他們在對台議題上是否會採取不一樣的策略。

他指出，台灣理性的做法是為民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）執政或共和黨總統候選人川普（Donald Trump）再次當選美國總統，都制定應變計畫。

朱立倫向與會專家學者表示，國民黨透過「雙D戰略」，一方面希望捍衛中華民國、保衛台灣，另一方面期盼透過交流對話降低風險以解決問題。

朱立倫說，美方專家學者認為台灣需要充分的能源供應，還有穩定的能源安全；大部分能源靠進口，在國家安全角度來看令人擔憂。就這點上，「他們看法可能跟國民黨看法是比較接近的，都是希望台灣在核電使用上面能夠三思」。

祁凱立表示，能源議題越來越受到廣泛討論，不少美國人關注到台灣能源供應，以及台灣滿足電力需求的能力。他認為，美方在這議題上沒有對個別政黨的偏好之分，但確實很多人對台灣淘汰核電提出疑慮。

結束智庫座談後，朱立倫晚間與矽谷科技人士閉門交流，17日將啟程前往休斯頓，參加全美台灣同鄉聯誼會年會活動。（編輯：陳妍君）1130817