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藍質疑被抹紅 綠：藍委提親共法案讓國際困惑

2024/11/13 17:22
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（中央社記者葉素萍台北13日電）國民黨主席朱立倫今天質疑民進黨不斷抹紅在野黨，扣在野黨帽子。民進黨發言人吳崢說，民進黨面對國際友人時，一定是以台灣國家利益最大出發，不會攻擊哪個政黨；國民黨立委提出親共、友共、愛共法案，當然會引起外界很多困惑，朱立倫應該向社會說明。

國民黨主席朱立倫今天表示，民進黨不要在面對國外友人時，不斷抹紅在野黨，扣在野黨帽子，甚至還把國民黨講成共產黨，這非常不道德，也不民主，任何一個民主國家沒有執政黨會用這樣的方式抹黑、抹紅在野黨。

民進黨發言人吳崢在中常會後記者會受訪表示，台灣在國際拓展外交，需要朝野各政黨一起努力，民進黨面對國際友人時，一定是以台灣國家利益最大出發，不會特別攻擊哪個政黨。

談及與國際友人接觸，吳崢分享他個人經驗，有時候國際友人會對台灣政治情勢提出問題，希望更了解各政黨外交路線及意識形態。

吳崢表示，近期大家也關注到，國民黨不分區立委翁曉玲擬提案修正兩岸人民關係條例，讓退將、高階將領、甚至是情報機關首長，去中國唱中華人民共和國的國歌，向人民解放軍敬禮的行為合法化，「當國民黨有立委在立法院要做這樣的提案，當然會引起外界很多的困惑」。

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吳崢說，近來中國人民解放軍透過軍機擾台或舉辦大型聯合軍演，文攻武嚇頻率與力道不斷加強，台灣民眾期盼國軍站在第一線保衛台灣、守護國土，如果有退將去中國向人民解放軍敬禮、唱中華人民共和國的國歌，這樣會傷害國軍形象士氣，也會混淆民眾的國家認同，並引起民眾困惑。

吳崢指出，不論是國際友人或是台灣社會各界，都會覺得非常困惑，朱立倫應向社會說明，「為什麼自家立委會在立法院提出這樣親共、友共、愛共的法案」，這是國民黨自己要面對。（編輯：楊凱翔）1131113

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