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綠：財劃法3分鐘出委員會 與服貿一樣粗暴黑箱

2024/11/6 13:37（11/6 13:50 更新）
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立法院財政委員會6日繼續審查財劃法部分條文修正草案，上午9時會議開始，財委會召委、國民黨立委陳玉珍（前左2）在同黨立委包圍下，宣布進入逐條討論，快速宣讀相關條文，相關條文均未獲修法共識下，全案保留送出委員會，並於9時3分宣布散會。中央社記者鄭清元攝 113年11月6日
立法院財政委員會6日繼續審查財劃法部分條文修正草案，上午9時會議開始，財委會召委、國民黨立委陳玉珍（前左2）在同黨立委包圍下，宣布進入逐條討論，快速宣讀相關條文，相關條文均未獲修法共識下，全案保留送出委員會，並於9時3分宣布散會。中央社記者鄭清元攝 113年11月6日
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（中央社記者葉素萍台北6日電）民進黨發言人吳崢今天說，藍白將財劃法3分鐘送出委員會，與民眾黨立委黃國昌當年痛批國民黨立委張慶忠半分鐘將服貿送出委員會，一樣粗暴、黑箱。按照國民黨版本，明年中央政府要多分配新台幣6612億元給地方政府，作何用途，卻隻字不提，不符合財政紀律。

民進黨召開「昨天擋預算，今天搶預算，藍白強推財劃法」記者會。

吳崢表示，立法院財政委員會邀請全國22縣市首長及財政官員出席，針對統籌分配款變化發表意見，沒想到委員會召委陳玉珍、國民黨、民眾黨聯手，僅花3分鐘散會，粗暴將財劃法送出委員會，沒有任何討論、沒有逐條審查、沒有讓各縣市發表不同意見，「沒有討論、沒有民主」再次上演，藍白架空審議，墮落至極。

吳崢說，黃國昌與國民黨聯手架空委員會，躲在主席台後笑嘻嘻開直播，黃國昌口中的委員會中心主義，變成「委員會直播中心主義」。藍白將財劃法3分鐘送出委員會，與當年黃國昌痛批的張慶忠半分鐘將服貿送出委員會，一模一樣的粗暴、黑箱、程序不正義。

吳崢表示，財劃法修法影響統籌分配款比例，各縣市對分配比例有不同意見，因此早在馬英九政府時期就無法修法通過。

他說，民進黨政府透過持續挹注地方財源來給予地方支持，從2015年馬政府時期給予地方政府補助共5506億元，到了賴清德政府2025年的總預算，數字達到1兆151億元，成長2倍之多。從蔡英文政府到賴政府都持續給予地方支持，補助年年成長。

吳崢說，民進黨政府持續擴大財政支持，國民黨縣市首長享受到民進黨政府支持成果，甚至將減債拿來發新聞稿大肆宣傳。

吳崢表示，藍白修法只談中央要拿多少錢給地方政府，只談垂直分配，卻對水平分配、也就是全國各地22個縣市政府六都及非六都縣市要怎麼分配，不做任何細緻討論。

他說，按國民黨版本，明年中央政府要多分配6612億元給地方政府，這6000多億要作何用途隻字不提，不符合財政紀律。國民黨從中央多搬走6000億元，中央的擴大租金補貼、癌症新藥研發基金、青年海外圓夢基金、社宅新建都會受影響，財源上無以為繼，與民眾相關的福利計畫將沒辦法持續進行，國民黨修法是極度不負責任。

吳崢說，財政委員會邀請全國各縣市出席發言，高雄市長陳其邁等人都赴立法院，結果全部被國民黨沒收。日前國民黨立委柯志恩才表示，財劃法對高雄不公，今天卻一起搞黑箱，根本沒有站在高雄立場。（編輯：翟思嘉）1131106

立法院財政委員會6日繼續審查財劃法部分條文修正草案，國民黨立委徐巧芯（右2）、王鴻薇（右3）與民進黨立委陳培瑜（左）、賴惠員（左2）等人在主席台前推擠，一度引發肢體衝突。中央社記者鄭清元攝 113年11月6日
立法院財政委員會6日繼續審查財劃法部分條文修正草案，國民黨立委徐巧芯（右2）、王鴻薇（右3）與民進黨立委陳培瑜（左）、賴惠員（左2）等人在主席台前推擠，一度引發肢體衝突。中央社記者鄭清元攝 113年11月6日
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