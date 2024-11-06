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財劃法送出委員會 藍盼綠苦民所苦不要再擋

2024/11/6 12:33
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（中央社記者王承中台北6日電）立法院財政委員會今天初審財劃法部分條文修正草案，送出委員會。國民黨團首席副書記長王鴻薇表示，過去民進黨都強調要推動財劃法修法，現在卻是完全在阻礙修法，財劃法整個修法程序完備，希望民進黨苦民所苦，不要再擋財劃法修法。

立法院財政委員會今天繼續審查財劃法部分條文修正草案，國民黨團總召傅崐萁在清晨時分，親自率多位國民黨立委在會議室門口等候，第一時間進場備戰。財委會本週輪值會議主席、國民黨立委陳玉珍在上午9時開會3分鐘後，宣布財劃法修法審查完竣送出委員會，散會。

隨後，國民黨團首席副書記長王鴻薇、國民黨立委賴士葆、李彥秀、顏寬恒及陳玉珍等人，在立法院國民黨團召開記者會，痛批民進黨惡意杯葛財劃法修法，蓄意製造衝突，在國會殿堂做出暴力行為，是非常不良的示範。

王鴻薇指出，民進黨自己食言而肥，過去民進黨都強調要推動財劃法修法，現在卻是完全在阻礙修法，阻礙民進黨執政縣市的發展，愧對選民。國民黨團推出的修法版本，全國每個縣市的統籌款通通增加，台南市可以因此增加新台幣200億元以上的統籌款，新北市可以增加300億元以上，請問民進黨在擋選民的利益嗎。

王鴻薇表示， 財劃法修正是讓地方有更多的財源，能夠照顧各地的老百性，且從程序上來看，財劃法修法在過去6個月以來，歷經8次審查、2次公聽會，特別在6月5日，各縣市財政單位都有列席財委會發言，認為財劃法要修正，所以整個修法程序完備，希望民進黨苦民所苦，不要再擋財劃法修法。

陳玉珍指出，財劃法修法在5月就已在財委會討論，6月要求財政部送出版本，但遲遲等不到。財劃法在委員會討論的過程中，都有讓各縣市代表發言，4日她擔任會議主席，也開放到第5輪的發言，讓朝野立委可以充分發言，直到沒有人登記發言，她才喊休息。

陳玉珍表示，今天進行逐條審查，原先也是希望讓大家暢所欲言，但民進黨立委在會議還未開始前就蓄意製造衝突，讓她感到非常無奈，國會問政應該是理性問政，而非蓄意製造衝突。民進黨立委有什麼意見，民進黨各地的區域立委就提出對選區有利的版本，在朝野協商時討論。

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她說，民進黨在國會殿堂做出暴力行為是非常不良的示範，歷經這兩天的衝突，她的牙齒都掉了，希望大家理性討論。

李彥秀表示，總統賴清德在2012年擔任台南市長時曾表示財劃法不公不義，應該要修，民進黨過去在野時，所有的縣市首長要表達要修財劃法，結果現在換位置就換腦袋，既要集權又要集錢。財劃法修正沒有所謂破壞財政紀律的問題，如何去調整出更好的版本，未來還有朝野協商，期待大家一起共同討論，不要用暴力的方式來處理。（編輯：蘇龍麒）1131106

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