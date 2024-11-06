民眾黨不同意藍財劃法提修正動議 黃珊珊批草率未被宣讀

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（中央社記者郭建伸台北6日電）立法院財政委員會今天將財政收支劃分法修正草案送出委員會，隸屬財政委員會的民眾黨立委黃珊珊表示，國民黨團版本影響中央政府運作，民眾黨團無法同意，不得已只能提出修正動議，但國民黨團為減少討論時間，竟未宣讀民眾黨團修正動議內容，匆促且草率，她對此表達遺憾。

立法院財政委員會今天繼續審查財劃法部分條文修正草案，國民黨團祭出「一級甲動」，會議還沒開始，現場就亂成一團，朝野立委爆發推擠衝突。財委會本週輪值會議主席、國民黨立委陳玉珍在開會後3分鐘，宣布財劃法修法審查完竣送出委員會，散會。

不過，財委會今天未將民眾黨團版修正動議一併送出委員會，引發外界關注。

民眾黨團透過聲明表示，財委會今天在一片混亂中沒有將民眾黨團版本一起送出委員會，感到非常遺憾，將在下週院會提案經一讀後再交付協商。

民眾黨團指出，如此重要的法律，執政黨必須拿出態度，與立法院共同協商討論，取代杯葛與衝突，否則台灣會永遠原地踏步，而財劃法修正是社會共識，民眾黨、國民黨都已經在路上，民進黨還要繼續鬧下去嗎。

隸屬財政委員會的民眾黨立委黃珊珊也透過臉書表示，國民黨團版本增加高達新台幣5000多億元垂直分配，的確影響中央政府運作，民眾黨團無法同意現在國民黨團版本，不得已只能提出修正動議，並盼能一起協商討論。

黃珊珊指出，但國民黨團為減少討論時間，將法案送出委員會，竟未宣讀民眾黨團修正動議內容，匆促且草率，她對此表達遺憾。

黃珊珊表示，雖然民眾黨團的修正動議無法送出委員會，但民眾黨團將在下週提出財劃法修正草案，並提案逕付二讀與國民黨團版本併案協商，爭取實質修正。

黃珊珊呼籲，財劃法修正不能沒有執政黨的角色，行政院應盡速擬具版本送交立法院，他們會同意與在野黨團版本併案協商。（編輯：翟思嘉）1131106