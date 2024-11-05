財劃法初審朝野爆衝突 綠質疑藍搶預算還搞黑箱

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（中央社記者王揚宇台北5日電）立法院財政委員會4日排審財劃法修法草案，藍綠黨團爆發衝突，會後持續攻防。民進黨立法院黨團今天召開記者會，質疑國民黨一手擋預算，另一手搶預算，還想搞黑箱，根本是國會擴權法案的翻版。

立法院財政委員會4日審查財劃法部分條文修正草案，登記會議詢問和程序發言的立委合計約70人次，冗長發言後，財委會召委陳玉珍傍晚無預警宣布休息、休息後進入逐條審查，此舉引發民進黨立委不滿，爆發衝突；過程中，議事數度停擺，陳玉珍於晚間10時30分宣布6日繼續開會。

陳玉珍會後在臉書撰文提及，到底是誰在干擾議事進行，爆氣的民進黨立委真的是無所不用其極，不但大摔會議室桌上的麥克風，還強占電梯門，不讓國民黨立委們離開，限制人身自由已經超過1小時。請問民進黨立委們，不是說沒有討論沒有民主，為何卻用暴力手段杯葛討論。

國民黨今天也表示，奉勸民進黨不要用毫無理由的杯葛阻擋財劃法重新修訂，儘快領取財劃法修正報名表，讓統籌分配款有更合理的分配。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘、副幹事長洪申翰及立委郭國文、李坤城、沈伯洋今天召開記者會，並於會中播放3段影片，質疑陳玉珍沒收討論、主持議事不中立。

吳思瑤說，國民黨一手擋新台幣3兆元的總預算案，一手又要搶6612億元的國家中央預算，用地方包圍中央，且昨天會議中，規定每位立委發言1分鐘，這是攸關幾千億元的民脂民膏，這不是沒收討論嗎，且混亂中沒有人知道宣讀的條文內容，這根本在搞黑箱，想草率宣讀後偷渡。

蔡易餘表示，大家原以為6日可以好好討論，不料陳玉珍捨棄承諾，想要進行逐條，根本是用騙的，希望陳玉珍不能用騙的，否則只是破壞大家的信任關係。

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洪申翰指出，財劃法不是不能討論，但國民黨現在的版本不只在搶錢，還是用最不負責任的態度在搶錢，意圖癱瘓政府。

郭國文表示，國民黨一手擋預算，一手又要搶預算，想要癱瘓中央政府的運作，也想破壞國家體制。此外，陳玉珍昨天突襲不成就想落跑，在電梯理論的過程時，民進黨立委並沒有限制陳玉珍的行動，只是要求她履行職責，處理散會動議。（編輯：林興盟）1131105