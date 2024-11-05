財劃法修法排擠預算 卓榮泰：補助地方恐由地方執行 成效沒把握

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（中央社記者林敬殷台北5日電）民進黨立委鍾佳濱今天質疑在野黨的財政收支劃分法修法版本，是要犧牲國艦國造預算，還是將以往中央補助給地方的錢交地方執行。行政院長卓榮泰說，很可能原來補助給地方的事務、預算，由地方執行，執行的效果如何，「這個部分我們是比較沒有把握的」。

卓榮泰上午率領行政院各部會首長赴立院報告「114年度中央政府總預算案」及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案編製經過」，並備質詢，對於立法院財政委員會昨天審查財政收支劃分法修正草案引爆朝野衝突，做上述表示。

鍾佳濱表示，在野黨財劃法的修法版本，增加新台幣4000億元到6000億元不等撥給地方，當中央少了4000億元到6000億元，是要拿什麼錢給地方，是要拿國艦國造的錢，還是犧牲什麼錢給地方。

財政部長莊翠雲說， 中央統籌分配稅款 中央統籌分配稅款小百科 依據現行財劃法，中央統籌分配稅款的組成，來自國稅的部分，包含所得稅收入的10%、營業稅總收入減除依法提撥的統一發票給獎獎金後40%、貨物稅收入的10%；來自地方稅的部分，是在縣（市）徵起的土增稅收入20%。





來自國稅部分，94%由中央依公式指標，分配給地方政府，屬「普通統籌分配稅款」；剩下的6%屬「特別統籌分配稅款」，支應地方政府緊急或其他重大事項所需，報請行政院核定後，另行撥付。





來自地方稅部分，由中央依公式指標，全數統籌分配給縣（市），也屬於「普通統籌分配稅款」，主要目的是衡平各地發展，具有「劫富濟貧」的意味。 看更多 關閉 、一般性補助款及計畫性補助款這幾年一直成長，到114年已超過1兆元，如果現行的在野黨版本，地方增加的部分，最高有到7000多億元。

鍾佳濱指出，行政院要用什麼錢撥給地方，如果中央少了，是原本給國防預算的錢少支付，還是以往中央補助給地方的老農津貼的錢，改交給地方付，還是把中央對地方勞健保補助款交給地方付，這樣可行嗎。

卓榮泰表示，很可能會發生原來補助給地方的事務及相關預算，都會由地方來執行，地方執行的效果會如何，例如跨縣市、跨區域的預算如何執行，「這個部分我們是比較沒有把握的。」

鍾佳濱說，這些錢都是人民的，多撥給地方執行可以，但就要像過去精省之後，預算隨員額移撥，撥給多少員額就撥多少預算，撥多少預算，支出由地方來付，預算不是平白掉下來，是從原來向中央請領的老農津貼、勞健保補助而來，政府必須要這樣說明，人民才會理解。

卓榮泰表示，行政院說明的重點有列出這一項。（編輯：蘇龍麒）1131105