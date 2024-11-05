陳其邁：國民黨版財劃法修正草案對高雄不公

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（中央社記者蔡孟妤高雄5日電）高雄市長陳其邁今天表示，中國國民黨版財政收支劃分法部分條文修正草案對高雄不公平，呼籲高雄的立法委員一定要在立法院為高雄講話，否則很難對高雄市民交代。

立法院財政委員會昨天排定初審財劃法部分條文修正草案，登記會議詢問和程序發言立委約70人次，冗長發言後，財委會召集委員陳玉珍傍晚無預警宣布休息、休息後進入逐條審查，引發民主進步黨籍立委不滿，引發衝突。

陳其邁上午在市政會議前，接受媒體聯訪表示，希望能有合理分配方案，較遺憾的是國民黨版衝擊高雄非常大。高雄人口結構老化，65歲以上人口達19.62％，2025年進入超高齡社會。

他說，高雄環境負擔包括空氣污染、碳排放等相對較高，像「疊羅漢」，最辛苦、最基礎的疊羅漢硬功夫，高雄都在下面，在上面的反而較輕鬆，人口較多就分較多預算，對較辛苦的城市非常不合理。

陳其邁以電力供應為例表示，南電北送，污染留南部，用電在台北市，台北又硬生生多3％，「這是沒有任何道理」。國民黨版對高雄不公平，高雄立委不要缺席，在立法院一定要為高雄講話，不能缺席不講話，這很難對高雄市民交代。

至於有意參選高雄市長的國民黨籍立委柯志恩在市區懸掛競選看板，陳其邁說：「在收支劃分法能夠替高雄講話，比看板來得重要。」（編輯：李明宗）1131105