財劃法初審藍綠爆衝突議事數度停擺 11/6再戰

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（中央社記者范正祥台北4日電）立法院財政委員會今天審查財劃法部分條文修正草案，登記會議詢問和程序發言的立委合計約70人次，冗長發言後，財委會召委陳玉珍傍晚無預警宣布休息、休息後進入逐條審查，此舉引發民進黨立委不滿，爆發衝突，過程中，議事數度停擺，陳玉珍於晚間10時30分宣布11月6日繼續開會。

包括民進黨立委蔡易餘、林楚茵、吳秉叡等人，在會議詢問時，提及財劃法修法應再充分討論，除了地方首長未列席，加上牽涉部會多，地方政府代表、中央相關部會都應與會。

民進黨立委羅美玲說，現在藍白要從中央搬錢到地方，只知道要錢，但事權完全沒討論，要討論的空間非常多。民進黨立委郭國文表示，倉促修法會癱瘓中央，讓地方與中央財政亂了套，盼國民黨懸崖勒馬，勿讓國家體制亂了分寸。

國民黨立委發言時，紛紛大讚陳玉珍非常辛苦。國民黨立委王育敏表示，財劃法已逾25年未修正，影響地方發展，應修法適度調整，民進黨立委透過程序杯葛，應適可而止，如有修法意見應透過逐條實質討論，秉持理性專業，思考修法方向。

對於民進黨立委質疑國民黨推動財劃法修法動機，國民黨立委李彥秀說，中央集權又集錢、民進黨以拖待變不想修法。

民眾黨立委黃珊珊發言時重申，一直期待財政部善意回應立委版本，但遺憾至今沒看到提出版本和進度報告。

財委會從上午9時開會，一直到接近傍晚6時，朝野立委約70人次上台發言。陳玉珍三度表示，會讓所有想發言的立委暢所欲言，「今天延長開會至晚上12時」。不過，郭國文等人質疑，陳玉珍是「自言自語」，並非正式處理開會時間，也沒有獲得大家同意。

在所有登記發言的立委都結束發言、並確認沒有立委要登記發言後，陳玉珍宣布休息、休息後進入逐條審查。陳玉珍約晚間7時50分返回會場，民進黨立委賴惠員等人因苦候陳玉珍而表達不滿，引發口角。

晚間9時許，多位國民黨立委回到會場，財委會繼續開會，會場隨即陷入一陣混亂。在人群推擠下，因現場隱約聽見有人宣讀議案文件，吳思瑤等多位民進黨立委見狀高喊「沒有人知道現在在宣讀什麼條文，幾千億元的民脂民膏這樣亂搞，有沒有良心」，齊聲抗議「會議無效」。

一陣混亂後，陳玉珍約10時30分宣布休息，11月6日繼續開會。（編輯：謝佳珍）1131104