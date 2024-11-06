財劃法初審送出委員會 藍批綠暴力阻擋修法

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（中央社記者劉冠廷台北6日電）立法院財政委員會今天繼續審查財劃法部分條文修正草案，國民黨表示，譴責民進黨立委上午暴力阻擋修法，請民進黨苦民所苦，不要繼續阻擋修法，希望道德良心這帖良藥，能夠治癒民進黨的拖延症及巨嬰症。

立法院財政委員會今天上午繼續審查財劃法部分條文修正草案，朝野黨團再度爆發肢體衝突，國民黨籍財政委員會召委陳玉珍在國民黨立委包圍下，宣布進入逐條討論，快速宣讀相關條文，相關條文均未獲修法共識下，全案保留送出委員會，並於上午9時3分宣布散會。

國民黨邀請多位黨籍地方縣市議員召開記者會，譴責民進黨立委以暴力阻擋修法，台中市議員楊大鋐表示，民進黨立委不惜暴力阻擋修法，不知在怕什麼，難道怕修法後就不能控制地方政府，還是怕不能繼續亂花錢、不能繼續照顧綠友友。全台16個縣市都呼籲中央要修財劃法，但中央政府卻不提修法版本，心態可議。

嘉義縣議員詹琬蓁指出，嘉義縣113年總預算約新台幣332億元，其中只有38億是自有財源，連人事費用都不夠支應，其他幾乎都仰賴中央補助。嘉義縣長翁章梁也表態支持財劃法修法，讓地方政府有更大的自主權，呼籲更多民進黨執政縣市長勇敢表態。

南投縣議員林儒暘表示，南投自有財源不足，依賴中央的統籌分配稅款補助，每年都要擔心明年的計畫、政策如何推行，對於長期的建設與規劃非常不利，況且南投縣大多都是山坡地，要鐵路沒鐵路，要高鐵沒高鐵，更沒空港與海港，需要中央更多的關愛，希望財劃法修法能夠儘快通過，讓南投能好好建設。（編輯：林淑媛、翟思嘉）1131106