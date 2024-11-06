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財劃法初審3分鐘出委員會 綠批藍白騙人民怕討論

2024/11/6 12:32（11/6 12:41 更新）
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（中央社記者王揚宇台北6日電）立法院財政委員會今天開會3分鐘後，將財劃法部分條文修正草案送出委員會，會後朝野持續攻防。民進黨立法院黨團表示，藍白聯手騙官員、人民，會議主席、國民黨立委陳玉珍也不討論、怕討論，民進黨團會持續為地方發聲。

立法院財政委員會今天繼續審查財劃法部分條文修正草案，議程是請各縣市政府派相關人員、各部會派次長以上人員，列席財委會。財委會本週輪值會議主席、國民黨立委陳玉珍在開會3分鐘後，宣布財劃法修法審查完竣送出委員會，散會。

會後民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘率民進黨團成員，與高雄市長陳其邁，在立法院議場前召開記者會，抨擊國民黨上會期已經搶權（國會擴權法案）搞黑箱，這個會期還如法炮製，搶錢也搞黑箱。

吳思瑤說，財劃法相關修法版本有22個，另加上立委所提修正動議，應該要直球對決、好好討論，讓真理越辯越明，但陳玉珍4日主持會議時，僅給立委1分鐘的時間發言，這該如何討論國家預算的分配，還想試圖偷渡，但被民進黨立委阻擋。

吳思瑤指出，陳玉珍4日答應，今天要邀地方首長表達意見，沒想到陳玉珍說謊，藍白也根本商議好如同詐騙集團，因為主席台一早就被佔據，陳玉珍用不到3分鐘的時間宣讀條文，並且送出委員會，為何害怕討論，財劃法修法有太多要討論、嚴謹對話的必要。

吳思瑤表示，沒有討論不是民主，陳玉珍欺騙所有朝野立委，而且22個地方縣市的心聲應該要在財政委員會被充分討論，但令人遺憾的是，陳其邁受邀出席卻無法上台跟立委理性對話。

吳思瑤指出，人人都想當散財童子，但不能不管分配正義，立委也不能只想當聖誕老公公，而無視國家財政紀律，未來還有朝野協商，民進黨團會持續為地方發聲。

立法院財政委員會召委、民進黨立委賴惠員指出，應該要充分討論，但藍白卻聯手不給討論。

立法院財政委員會成員、民進黨立委吳秉叡說，陳玉珍4日答應邀請中央與地方財政首長到財政委員會，也有發文，結果是騙局一場。（編輯：蘇龍麒）1131106

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