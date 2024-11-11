民進黨國會改革影像展 12日至15日台北圓山展出

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（中央社記者葉素萍台北11日電）民進黨「守護台灣民主路一直走：國會改革歷程影像展」12日至15日在台北圓山大飯店敦睦廳展出，民進黨今天說，影像展特別收錄前民進黨主席黃信介的重要貢獻，包括當年為推動國會改選而辭去立委職務的經典演說片段。

民進黨今天發布新聞稿表示，創黨38週年紀念系列活動，日前因故延期的「守護台灣民主路一直走：國會改革歷程影像展」，將於11月12日至11月15日在台北圓山大飯店敦睦廳展出，展期4天，每日上午10時至晚上8時開放參觀，免費入場，歡迎民眾共同見證台灣民主路上的重要里程碑。

民進黨發言人吳崢表示，這次展覽精心整理豐富的影像紀錄，重現台灣數十年來的國會改革進程。展覽內容從台灣民主化運動早期的街頭抗爭到國會內推動改革的足跡一一呈現，讓民眾可以身歷其境般地感受民進黨及無數先輩如何堅持理想、勇敢逐步推動國會改革的重要時刻。

吳崢表示，為紀念黃信介逝世25週年，影像展特別收錄其重要貢獻，包括當年為推動國會改選而辭去立委職務的經典演說片段。這段珍貴的歷史畫面讓人再次體會黃信介無畏的勇氣和民主信念，並向當年為台灣民主打下基礎的前輩們致上崇高敬意。

吳崢說明，展覽期間特別安排英文導覽場次，讓來自世界各地的觀眾能夠深入了解台灣民主的發展與演進。展覽的主視覺設計以「守護台灣民主路一直走」為核心，象徵民進黨堅持民主價值的信念，也傳達出一代代黨員與支持者將持續守護這條民主之路的決心與責任。

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此外，吳崢表示，展覽期間還將推出限量「守護台灣民主」系列貼紙與酷卡作為周邊紀念品，讓參觀者能帶走展覽的回憶。這些貼紙和酷卡延續主視覺設計，以輕鬆又具紀念意義的方式，傳達台灣民主價值早已融入日常，守護台灣民主更是每一位公民肩上的共同使命。

吳崢說，民進黨真摯地邀請每一位關心台灣民主的民眾蒞臨參觀，一同在影像中重溫當年追求國會改革的堅定信念，在影像中再次感受堅守民主的初心、攜手並進，繼續走在守護民主的道路上，讓守護台灣民主的精神繼續延續下去。（編輯：林興盟）1131111