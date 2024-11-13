朱立倫批綠向外國人抹紅在野黨 把國民黨講成共產黨

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（中央社記者劉冠廷台北13日電）國民黨主席朱立倫今天表示，民進黨不要在面對國外友人時，不斷抹紅在野黨，扣在野黨帽子，甚至還把國民黨講成共產黨，這非常不道德，也不民主，任何一個民主國家沒有執政黨會用這樣的方式抹黑、抹紅在野黨。

朱立倫今天下午在國民黨中常會表示，面對國際外交，他向來秉持中華民國優先立場，儘管朝野政治立場不同，都可以向國外友人分析、說明台灣朝野對於擁核、反核、廢死、反廢死，以及兩岸關係等立場。

不過，朱立倫說，他要提醒民進黨，不要在外國人面前不斷抹紅在野黨，扣在野黨帽子，甚至把國民黨講成共產黨，非常不道德，也不民主；如果民進黨有一天變成在野黨，難道可以接受這種情形。

朱立倫認為，民主政治應向上提升，立法院已開始審查預算案，國民黨會嚴格監督；民進黨不斷扣國民黨帽子，抹黑、抹紅，國民黨只要站在真理這邊，為民眾打拚，一定會得到支持。

此外，朱立倫說，財政收支劃分法修正草案事關中央、地方財政劃分，更是台灣民主深化的重要法案，總統賴清德過去擔任台南市長時，也大聲疾呼要修法，政治是良心事業，修法這件事情當然該做。他希望執政黨與行政院提出協商方案，用正面角度協商，而不是用抗爭、對立、抹黑、造謠的方式面對。

朱立倫指出，政治人物不該忘記過去的承諾，應摸著良心，如果每位立委回到選區，難道敢大聲說出不要修法，現在的財劃法就是最好的辦法嗎。中央、地方該各有多少，一定要重新調整分配，至於如何分配，可以開放討論。

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朱立倫也提及，能源政策是良心問題，大家明知台灣缺電、能源不足已是國安危機，也都知道來訪外賓一再提醒這個問題，且明知綠電不可能在短期內達到目標，卻仍硬著頭皮違背現實，做出相反的能源政策，最後遭殃的就是民眾。

朱立倫說，綠電弊案不斷發生，影響國家整體安全，才是對國家最大的傷害，拜託民進黨摸著良心，不要堅持意識型態，讓台灣度過未來危機。（編輯：林興盟、謝佳珍）1131113