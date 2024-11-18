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婦聯會部分勝訴 法院：93年底前為國民黨附隨組織

2024/11/18 11:56（11/19 09:42 更新）
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婦聯會標誌。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉世怡台北18日電）黨產會於民國107年間認定婦聯會為國民黨附隨組織，婦聯會不服興訟。法院今天宣判部分勝訴，認定其93年底之前為國民黨附隨組織，並給付國庫新台幣178.9億元而脫離附隨組織。

台北高等行政法院判決主文，原告自48年初起至93年底止，曾為社團法人中國國民黨之附隨組織；並在給付國庫178億9184萬元而脫離上開附隨組織。其餘之訴駁回。可上訴。

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全案緣於，不當黨產處理委員會民國107年2月1日認定，中華民國婦女聯合會受中國國民黨實質控制其人事、財務及業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離國民黨實質控制，依政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例相關規定，認定婦聯會為國民黨的附隨組織，並凍結名下資產，包括現金逾385億元被凍結，須經黨產會同意才可動用。

婦聯會不服，提起行政訴訟，案件由台北高等行政法院審理；審理期間因認黨產條例有違憲疑慮聲請釋憲，案件遭裁定停審，直到109年8月底釋字第793號解釋宣告合憲，案件在同年12月撤銷原裁定，回歸訴訟程序，並於日前辯論終結。（編輯：方沛清）1131118

#中國國民黨
#婦聯會
#台北高等行政法院
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