婦聯會遭廢止立案提告勝訴 內政部：將依法上訴

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（中央社記者陳俊華台北9日電）內政部今天說，109年4月27日因婦聯會屆法定期限仍未完成轉型，依政黨法廢止婦聯會立案，婦聯會提起訴訟，台北高等行政法院今天判決原處分撤銷。內政部表示遺憾，將依法提出上訴。

婦聯會未依政黨法轉型為政黨遭廢止立案，提起行政訴訟。法院今天認定政黨法施行後，婦聯會仍可適用人團法的「一般性政治團體」，內政部貿然廢止其立案有誤，判婦聯會勝訴。

內政部透過新聞稿表示，政黨法在106年11月10日三讀通過，並從106年12月6日公布施行。政黨法立法時，立法院就已作成政治團體退場的決議，並在政黨法第43條第2項規定，政治團體應於2年內轉換為政黨。

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內政部表示，婦聯會因內部長期對未來走向無法達成共識，屆法定期限仍未完成轉型，內政部依法在109年4月27日作成廢止立案的行政處分。但婦聯會提起訴訟，辯稱其不受政黨法規範，而台北高等行政法院竟採此見解，限縮政黨法適用對象，法院判決見解是否僭越立法院職權，應予慎思。

內政部說明，原處分是依照立法院通過法律執行，並提供婦聯會一定緩衝時間，對此判決，內政部將依法提起上訴，期待最高行政法院能本於法律專業作成判決，正視民主轉型、政黨政治環境長遠發展的需要。（編輯：黃國倫）1111109