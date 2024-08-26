中廣土地移轉國有追徵77億案 法院判決黨產會敗訴

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（中央社記者林長順台北26日電）黨產會於民國108年間認定中廣公司是國民黨附隨組織，名下不當取得土地等應移轉國有，已移轉他人土地則追徵新台幣77.3億餘元。中廣提起行政訴訟。台北高等行政法院今天判決原處分撤銷，可上訴。

行政院不當黨產處理委員會於108年9月24日作成黨產處字第108003號處分書，認定中廣是中國國民黨的附隨組織；中廣於107年12月31日資產負債表其中所列資產，於扣除該資產的負債後，其價值超過新台幣2億524萬餘元部分，非屬不當取得之財產。

黨產會指出，中廣不當取得的土地或地上建物，應於原處分送達之次日起30日內，移轉為中華民國所有。中廣已移轉他人而無法返還的不當取得財產，追徵其價額77億3138萬9185元。中廣不服提起行政訴訟，訴請撤銷原處分。

北高行指出，中廣曾由國民黨實質控制其人事、財務或業務經營，但國民黨使中投公司等黨營事業，於94年將華夏公司（當時持有中廣96.95%股權）股權全數過戶給非黨營事業的榮麗公司，中廣已因此脫離國民黨實質持有及控制。

北高行表示，中廣既然是在94年間已脫離國民黨實質持有及控制，黨產會誤以華夏公司於95年間簽約出售中廣股權給其他公司的時點，核認中廣非以相當對價轉讓，有基於錯誤事實誤認之違法，判決原處分撤銷，可上訴。（編輯：方沛清）1130826