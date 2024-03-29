申請拍賣股權支付黨工退休金 國民黨敗訴確定

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（中央記者林長順台北29日電）國民黨申請動用中投股利、欣裕台公司減資款及拍賣股權來支付680名黨工退休金，遭黨產會決議駁回，國民黨提起行政訴訟。法院一審判國民黨敗訴，最高行政法院今天駁回上訴確定。

中國國民黨於民國107年6月26日向不當黨產處理委員會申請動用其對中央投資股份有限公司的104年度股利新台幣1億3602萬多元216元、105年度股利7億364萬多元及欣裕台股份有限公司減資款3億元等，共計11億3966萬多元及拍賣這2家公司股權，以支付680名黨工的退休金。

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黨產會認定申請不符黨產條例規定，決議駁回，並於107年10月25日發函通知國民黨；國民黨不服，申請復查遭駁回後，提起行政訴訟。

台北高等行政法院認定，依據黨產條例規定，國民黨所持有中投公司及欣裕台公司的股權，之前已被認定為不當取得的財產，就不能擁有處分權並申請動用款項及拍賣股權，判決駁回。最高行政法院今天駁回上訴，全案確定。（編輯：張銘坤）1130329