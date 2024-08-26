出售舊中央黨部被追徵11億元 國民黨更一審勝訴

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（中央社記者林長順台北26日電）黨產會針對國民黨出售舊中央黨部大樓追徵新台幣11億餘元，國民黨不服提起行政訴訟，北高行一審判決駁回。最高行政法院發回更審。北高行更一審今天判決國民黨勝訴，可上訴。

行政院不當黨產處理委員會於民國107年7月底做出行政處分，針對國民黨出售舊中央黨部大樓（現為張榮發基金會大樓），認定國民黨占有國有地，無權占用、借用及租用，決議追徵11億餘元。

國民黨不服向台北高等行政法院提起行政訴訟請求撤銷處分，北高行認為，黨產會依黨產條例規定，追徵國民黨價額11億3972萬9956元，於法並無不合，判決國民黨敗訴。國民黨不服，提起上訴。

最高行政法院認為，原處分如何認定國民黨以「交易時顯不相當之對價」取得相關土地及建物，攸關黨產會追繳國民黨其他財產價額有無理由之判斷，原審未依法讓兩造進行充分攻防，即認原處分並無違誤，尚嫌速斷，判決廢棄原判決，發回更審。

北高行更一審指出，國民黨於79年6月底承購土地及原建物，82年間將原建物拆除，87年間重新建造為現地上建物，95年3月24日將土地及現地上建物出售給張榮發基金會，並於黨產條例施行後1年內申報該財產。相關土地及原建物於105年黨產條例公布施行時已非國民黨財產，而是屬於第三人張榮發基金會所有。

北高行表示，國民黨於79年間承購土地及原建物時，土地計價是以當時土地公告現值加計2成，原建物部分計價是按台北市稅捐稽徵機關查估，合計3億7712萬1669元。國民黨承購土地及原建物的對價，既有相關依據，尚非恣意壓低價格，已難認是「顯不相當之對價」。

北高行指出，原處分未敘明國民黨於79年間承購的土地及原建物，是否為「交易時顯不相當之對價取得之財產」，更一審按最高行判決意旨，讓兩造進行充分攻防，但黨產會僅一再強調處分是基於充分調查，卻未敘明如何認定國民黨是以「交易時顯不相當之對價」取得土地及原建物，難認原處分適法有據，判決原處分撤銷，可上訴。（編輯：方沛清）1130826