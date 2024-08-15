大孝大樓追徵7.8億案 國民黨興訟逆轉勝

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（中央社記者劉世怡台北15日電）黨產會認定大孝大樓房地是國民黨不當取得財產而追徵7.8億元，國民黨興訟，一審敗訴遭廢棄發回。北高行更一審今天認定黨產會認定有誤，判撤銷原處分，可上訴。

全案緣於，黨產會為釐清前為國民黨所有的台北市中正區愛國東路100號、102號大樓（大孝大樓，已拆除）及其坐落土地是否屬國民黨不當取得財產，主動立案調查。

黨產會於民國108年5月14日作成行政處分，認定大孝大樓房地是國民黨不當取得財產，並追徵國民黨新台幣7億8275萬8715元。

對此，國民黨不服，提起行政訴訟，並聲請停止執行。停止執行部分，法院之前認定，追徵價額達7.8億餘元，金額鉅大，審酌後認為確有難於回復損害的急迫情事，裁准在此案訴訟終結前，停止追徵7.8億餘元確定。

行政訴訟部分，國民黨請求撤銷原處分，一審由台北高等行政法院審理。

一審認定，國民黨取得房地過程是藉由當時政治優勢地位才累積成政黨財產，且黨產會經計算追徵國民黨7億8275萬8715元，並無違誤，110年11月底判決國民黨敗訴。

國民黨不服，提起上訴，二審由最高行政法院審理後，將原判決廢棄發回。

北高行更一審審理，今天認定，原處分認定這些房地為國民黨不當取得財產，並不符合法律規定，依黨產條例規定追徵價額也不可採，國民黨訴請撤銷原處分為有理由，應予准許，判決國民黨勝訴，可上訴。（編輯：吳協昌）1130815