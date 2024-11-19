本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

國防部：不適服退伍志願役再入營 甄選標準不變

2024/11/19 20:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北19日電）媒體報導，國軍將開放不適服退伍5年內士官兵再入營；國防部今天表示，部分申請提前退伍人員，造成其不適服因素已消失，且無涉品德違失，因此修正規則，開放循退場機制提前退伍人員，離營滿1年可申請再入營，甄選標準不變。

中時新聞網今天報導，國軍人力吃緊，因此將開放原本「不適服」退伍5年內的士官兵再度入營，以及開放「色弱」、身上刺青面積大於現行規定者，與僅有國中學歷者入營。

國防部今天晚間以新聞稿回應，為強化國軍人才招募，達成兵力目標，國防部分析發現，部分申請提前退伍人員，造成其「不適服」的經濟、家庭等因素已消失，且無涉品德違失。

國防部說明，為提供其重返部隊服役機會，鼓勵有志青年從軍報國，因此修正「陸海空軍軍官士官志願留營入營甄選服役規則」及「志願士兵選訓實施辦法」，開放循退場機制提前退伍人員，離營滿1年可申請再入營；惟其年齡、體格、離營前考績等甄選標準維持不變。

國防部表示，另參考醫學研究，「辨色力異常（色弱）」人員除特定任務受限外，仍可執行一般勤務；且屬常備兵體位，需服義務役。考量戰訓標準一致原則，乃另開放報考部分不受影響職類，並以無礙任務遂行為前提。

有關開放「國中學歷」報考志願士兵，國防部表示，並非事實。（編輯：林興盟）1131119

#國防部
#國軍
#中時新聞網
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.73
更多編輯台推薦新聞：